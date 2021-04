Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto: “Prima di conoscerla, le relazioni sono sempre durate un mese o poco”

Il cantante Federico Rossi si racconta ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del singolo Pesche

Oggi, venerdì 30 aprile, Federico Rossi si è raccontato ai microfoni di Radio Bruno dopo l’uscita del suo nuovo singolo “Pesche”. Il brano racconta della difficoltà di aprirsi di fronte ad una relazione, nonostante il desiderio di lasciarsi andare e vivere a pieno un sentimento. “Pesche” è quindi una metafora di un evento inaspettato che ha colpito casualmente Federico, rendendolo più aperto verso l’amore. L’artista è ora una persona nuova come se si fosse risvegliata in “un paradiso terrestre” fatto di spiagge e boschi, come mostra il videoclip.

Il cantante emiliano ha parlato di come affronta ora le sue relazioni, raccontate anche all’interno del suo brano. “Io nelle relazioni sono sempre stato un po’ schivo“, ha esordito così Federico Rossi rispondendo alla domanda degli speaker. “Prima di conoscere Paola, le mie relazioni duravano sempre un mese o due”, ha poi aggiunto il cantante raccontando che è cambiato un po’ anche grazie alla sua attuale compagna Paola Di Benedetto.

L’ex membro dei Benji e Fede ha quindi dedicato velatamente il brano alla bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin, con la quale è fidanzato da ben 3 anni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui