Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 maggio: previsioni della settimana

L’astrologo Paolo Fox ci descrive cosa accadrà ai vari segni zodiacali nella settimana che sta per iniziare. Ecco l’oroscopo dal 3 al 9 maggio.

Ariete

Non è un momento florido per gli Ariete, che sono in riflessione sui sentimenti. Hanno infatti bisogno di qualcuno che dia loro degli stimoli, e i segni ideali sono Gemelli o Acqaurio. Da domenica entra Venere nel segno che ti incorraggerà.

Nel lavoro, piano piano tutto sta prendendo la piega giusta, e andhe se ci vogliono dei sacrifici, la stanchezza non deve frenare la tua voglia di fare o il tuo ottimismo.

Toro

Venere ti sorride, rendendoti molto più disponibile all’amore. Vai oltre i problemi del passato, e supera gli ostacoli.

Nel lavoro, anche se stai facendo qualcosa che non ti piace, ti conviene aver pazienza perchè grazie a Giove otterrai delle soddisfazioni. Tempo al tempo!

Gemelli

Periodo incerto per l’amore anche se stanno per arrivare momenti speciali. Dalla tua parte ci sarà Venere, che ti farà dimenticare il passato. Il periodo non è brutto, ma c’è molta confusione nell’aria.

Nel lavoro hai Giove favorevole e tutto andrà per il verso giusto. Occhio solo a qualche polemica, e a qualche antagonismo. Stai in allerta, e massima attenzione.

Cancro

Ottimo il momento per il segno del Cancro. È giunto il momento di mettere alle spalle il passato e darti una scollata. La Luna è in transito e grazie alle stelle potresti fare un incontro speciale. L’amore tornerà protagonista nella tua vita.

Nel lavoro ci sono delle novità in vista che verso metà mese ti porteranno a fare scelte importanti in vista del futuro. Dopo un periodo buio, di stallo, si apre un momento positivo!

Leone

Goditi l’amore, anche perché Venere sta per tornare nel segno, favorendo scelte, emozioni e voglia di rimetterti in gioco.

Nel lavoro, anche se hai ragione cerca di non arrabbiarti perché tutto si risolve nel weekend. Affronta ogni cosa solo se ne vale davvero la pena.

Vergine

Ottimo momento per il segno della Vergine. Stai tenendo d’occhio qualcuno che ti piace e entro domenica potrebbe presentarsi il momento giusto per avvicinarti. Non rimandare le discussioni, affronta i problemi prima che le stelle possano essede meno favorevoli.

Nel lavoro è il momento di riflettere, ci sono alcuni rapporti che andrebbero rivisti. Hai bisogno di garanzie, soprattutto se hai cambiato adesso un capo!

Bilancia

Strano ma vero: sono in arrivo buone notizie per l’amore, hai viglia di impegnarti, e verrai favorito in ogni caso, anche se vuoi solo un’avventura. Per i single ci vuole un partner speciale, che ti aiuti a lasciarti andare.

Nel lavoro qualche dubbio è normale. Ma stai tranquillo e cerca di portare avanti progetti che potrebbero indirizzarti a dei cambiamenti.

Scorpione

Incertezze e discussioni, in amore arriveranbi per chi ha dei dubbi sulla lealtà della persona al proprio fianco. Per i single, inhtile stare in attesa, perché ancora nulla arriva.

Per il lavoro, giovedì e venerdì la Luna è dalla tua parte ma devi aspettare passi questa settimana. Se per ora le stelle sono avverse, aspetta e non ti scoraggiare.

Sagittario

Qualcosa in amore ti frena. Resti sulle tue, in particolare quando davanti hai una persona con la quale hai poco feeling. Sei indaffarato, preso da troppe cose e rischi di essere polemico.

Meglio nel lavoro, visto che Giove e Saturno sono dalla tua parte, ma la settimana va un po’ a rallentatore. Sii paziente e cerca di non portare fretta, tutto si risolverà.

Capricorno

Positività per i Capricorno, grazie a Venere che si trova ancora in un transito favorevole. Lasciati andare e dichiarati se ti piace qualcuno, perché spesso tendi a non dire nulla.

Nel lavoro potrebbero Venere e Mercurio dalla tua parte, favorire una buona occasione sino ad ora mai avuta. Occhio anche perchè prossimamente potresti docer discutere di un contratto, chissà!

Acquario

Critico momento per l’Acquario. Pur avendo la Luna nel tuo segno, ti senti molto agitato. In amore hai appena superato un momento difficile e se da un lato vorresti rimetterti in gioco, dall’altro vuoi allontanare da te tutte le situazioni che ti creano dipendenza.

Circa il lavoro, ti serve una ventata di novità perché stai procedendo verso un futuro tutto da scrivere, innovativo per te.

Pesci

Non bene per i Pesci, che hanno molti dubbi su una storia nata da poco. Per chi invece si è appena lasciato, non ha ancora voglia di rimettersi in gioco, ci vuole tempo.

Nel lavoro, le stelle nin deludono grazie anche a Giove che sta facendo nel tuo segno un transito particolare. Buone notizie perché i progetti possono prendere il via e mercoledì sarà un giorno da ricordare.

