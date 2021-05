Ecco chi è Greta Scarano – età – carriera e vita privata dell’attrice

Greta Scarano è una nota attrice, interpreta il ruolo di Anna in Chiamami ancora amore. La nuova miniserie tv andrà in onda da stasera 3 maggio 2021 su Rai Uno.

L’attrice è nata il 27 agosto del 1986 a Roma, ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era giovanissima. Da bambina ha studiato teatro, negli anni è riuscita a diventare una famosa e amata attrice. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico si è iscritta a Scienze Politiche. Intanto, recitava in vari cortometraggi e videoclip musicali non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti.

Per due anni abbiamo visto Greta Scarano nella nota soap Un posto al sole nei panni di Sabrina Guarini . Ha recitato in molte altre famose serie come R.I.S – Delitti imperfetti, Squadra Antimafia – Palermo oggi, Romanzo Criminale. L’abbiamo anche vista ne I Liceali, Il Commissario Montalbano, Intreatment e Il nome della rosa.

La nota attrice ha esordito anche al cinema nel 2014 recitando nel film Suburra. Sul grande schermo ha recitato anche nei film Senza nessuna pietà e Liberi sognatori. Nel 2015 ha ricevuto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e un Ciak d’oro come rivelazione dell’anno per il film Suburra. È stata poi candidata ai Nasti d’argento come migliore attrice protagonista per La verità sta in cielo e Smetto quando voglio nel 2017.

Greta Scarano ha fatto anche parte del cast della serie televisiva di Francesco Totti Speravo de morì prima. Nella serie ha interpretato i panni di Ilary Blasi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice in passato è stata legata sentimentalmente con il noto regista Michele Alhaique. Dopo la fine della loro relazione ha ritrovato l’amore con il regista Syndney Sibilia.

Greta Scarano sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

