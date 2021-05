Ecco chi è Massimo Dapporto – età – carriera e vita privata dell’attore e doppiatore

Massimo Dapporto è un noto attore che ha ereditato la sua grande passione per la recitazione dal padre. L’attore è figlio d’arte, il padre è il famoso attore di teatro Carlo Dapporto.

Il noto e talentuoso attore è nato a Milano l’8 agosto del 1945, ma è cresciuto a Roma. Dopo il diploma si era iscritto all’Università alla facoltà di Scienze politiche, lasciò però gli studi per dedicarsi alla recitazione, la sua vera passione.

Negli anni è diventato un famosa attore, ha recitato al cinema, al teatro e anche in televisione. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1974 quando ha recitato nel film Il trafficone. Il ruolo che però lo rese più noto fu quello che ha interpretato nel film Soldati: 365 all’alba, ha poi recitato in molti altri lungometraggi di successo. Nel 1988 Massimo Dapporto si è aggiudicato un David di Donatello, si è poi dedicato molto alla televisione. Ha recitato in molte serie note come Amico mio, Casa Famiglia, Un prete fra noi e tante altre ancora.

L’attore ha ricoperto i panni di Giovanni Falcone nel film omonimo uscito nel 2006 grazie al quale ha ottenuto una candidatura per gli Emmy Awards. Grazie alla sua profonda e intensa voce nel corso della sua carriera è diventato anche un doppiatore di successo molto richiesto. Ha prestato la sua voce a Tim Curry in Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York, al giocattolo Buzz in Toy Story e molti altri ancora.

Massimo Dapporto ha recitato anche nello spettacolo teatrale La verità, nel film Il Sospetto, nella fiction Il generale dei briganti e in molti altri film e fiction.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è convolato a nozze nel 1971 con Stefania Longo quando era molto giovane. Dal loro amore è nato il figlio Davide.

Massimo Dapporto sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

