Il ragazzo del risciò, edizione 2015 in onda su RAI 5

RAI 5 mette in onda nella giro alta di lunedì Il ragazzo del risciò, opera cinese di Guo Wenjing. Si tratta dell’edizione del 2015 messa in scena Teatro Regio di Torino.

La trama

Protagonista della storia è Xiangzi, un ragazzo di campagna che si trasferisce a Pechino speranzoso di fare fortuna. Il suo scopo è avere un risciò tutto suo; tuttavia sebbene operoso e dedito al sacrificio, i risvolti della società mineranno i suoi obiettivi. Fa da sfondo alla sotia una Pechino bel,a ma sporca. Il solo amico di Xiangzi è il suo veicolo, con il quale il protagonista intrattiene un legame quasi viscerale: i due inseparabili, si spostano in una città dove non c’èmodo di avere quel riscatto di libertà tanto ricercato. Pur provando sia affrancare dal proprio padrone il giovane viene sempre sopraffatto dalla speranza di avverare il suo sogno. Questo perché, in una società dai rapporti così iniqui, ai più miseri e deboli non è neanche consentito sognare.

