Il paradiso delle Signore, 3 – 7 maggio 2021: Giuseppe Amato riconquista la fiducia di Salvatore

Mentre scopriamo che a Il Paradiso delle Signore, i rapporti tra Giuseppe Amato e Salvatore, grazie alla caffetteria torneranno tranquilli, Maria farà una dolente scoperta. Dal 3 al 7 maggio 2021 le anticipazioni su ciò che accadrà nel famoso magazzino milanese, mostrano che Maria scoprirà il bacio di Rocco a Irene, a cui non parlerà più insieme.

Il Paradiso delle Signore, 3 – 7 maggio 2021: Marta non capirà più Vittorio

Marta, non sa che Vittorio l’ha vista mentre baciava Dante e non capirà il suo atteggiamento alquanto strano. I due non riusciranno più a stare tranquilli e Vittorio prenderà una decisione, apparentemente definitiva. Gabriella e Cosimo sembrano invece vivere più serenamente.

Marta parlerà nuovamente con Dante di lavoro. In particolare, la conversazione riguarderà il filmato della Sterling ha per il Paradiso. Vittorio non vorrà più che Marta ne parli, almeno per il momento e si confiderà con Armando. Quest’ultimo cercherà di distrarre Conti dai suoi problemi.

Marcello non avrà buone prospettive per il futuro, ma non vorrà parlarne a Ludovica. Maria Puglisi deciderà di affrontare Irene, intanto Rocco chiederà a lei un consiglio per riconquistare proprio Maria.

Umberto spingerà Vittorio a salvare il suo matrimonio

Umberto farà il possibile per convincere Vittorio a non lasciare che il suo matrimonio finisca, ma di tentare di salvarlo. Conti, senza troppo entusiasmo, accetterà di lavorare con la Guarnieri e con Dante Romagnoli al filmato in via di produzione. Rocco e le ragazze organizzeranno una cenetta romantica per Maria, ma, come spesso accade, non tutto andrà come dovrebbe.

Marcello cercherà, in tutti i modi, di sfuggire ai suoi problemi giudiziari, Armando sembrerà dargli ragione, Ludovica, però, apprenderà notizie pessime dall’avvocato. Barbieri potrebbe essere arrestato entro poco tempo.

Ludovica e Marcello, nonostante quest’ultimo sia frenato da problemi, sono sempre più uniti. Le Veneri sono al settimo cielo al pensiero che il filmato sul Paradiso verrà diffuso in America. Vittorio svelerà alla cognata Beatrice che sta controllando i suoi sentimenti nei confronti di Marta.

Maria è in ansia e teme il suo rapporto con Rocco e ne parlerà ad Anna. Cosimo Bergamini incontrerà Thomas Gallo, un investigatore che ha incaricato di trovare le prove contro Umberto. Dante ristabilirà un equilibrio per il Guarnieri senior.

Marcello è ormai molto vicino ai carabinieri e cercherà di fuggire. Gabriella e Cosimo vedranno il loro rapporto terminare, grazie a Bergamini.

Marta e Vittorio si riavvicineranno professionalmente. Irene vedrà la tristezza di Rocco e aiuterà il giovane a entrare nel cuore di Maria. Ci riuscirà?

