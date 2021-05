Cotto e Mangiato ricetta del 4 maggio 2021: pasta peperoni olive e pistacchi

Pasta peperoni pistacchi e olive. Questa la ricetta gustosa proposta da Tessa nella sua cucina.

La ricetta

Per la ricetta avrai bisogno di:

600 grammi di peperoni

200 grammi di pasta

Granella di pistacchi

Formaggio grattugiato

Olive nere

Procedimento

Mettere ad appassire in forno i peperoni. Quando saranno pronti spellare e tagliare a tocchetti e versare in una ciotola. Lessare la pasta scolare e mettere con i peperoni. Aggiungere il formaggio grattugiato le olive tagliate in maniera grossolana e la granella di pistacchi. Mescola tutto e lascia raffreddare poi servi.

