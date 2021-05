Isola dei famosi, Matteo Diamante si dichiara a Francesca Lodo, che da picche: “Sono appena uscita da una storia”

Nella puntata del 4 maggio dell’Isola dei famosi, Diamante dichiara il suo interesse per Francesca Lodo, che gli da picche

Nel corso della puntata di lunedì 4 maggio dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha lanciato una piccola bombetta riguardo un naufrago: Matteo Diamante. La conduttrice infatti ha mandato in onda un video, in cui l’ex pupo dichiara apertamente il suo interesse per la bellissima Francesca Lodo, confessando che vorrebbe conoscerla meglio sull’Isola. Sarà amore?

A quel punto, l’ex letterina sarda è apparsa imbarazzata, poiché non se lo aspettava affatto. Dopodiché, è intervenuta l”amica Drusilla Gucci che ha dichiarato: “Ma lei non mi sembra così entusiasta”. La Lodo ha poi spiegato il motivo per cui non se la sente di intraprendere una nuova relazione: “Sono uscita da poco da una lunga relazione di 8 anni, e quindi sono venuta sull’Isola per tutto tranne che trovarmi il fidanzato”. Insomma, nulla da fare per Matteo, che pare aver preso un due di picche.

Nonostante ciò, Ilary Blasi ha proposto a Matteo di dormire sul materasso assieme a Francesca, per fare in modo che cresca la loro conoscenza. “Sono ben onorato di dormire con lei” ha replicato l’ex pupo. Che cosa accadrà?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui