Chi è Oriella Dorella? Età, carriera e vita privata della ballerina

Ecco chi è Oriella Dorella – età – carriera e vita privata della famosa ballerina

Oriella Dorella è una famosa ballerina, nel corso della sua lunga e stimata carriera ha conquistato moltissimi successi.

La ballerina è nata il 25 gennaio 1952 a Milano, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la danza. All’età di otto anni si è iscritta alla scuola di ballo del Teatro alla Scala.

Dopo aver conseguito il diploma nel 1969 ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza. Negli anni, con impegno e sacrifici, è diventata solista, prima ballerina ed étoile nel corpo di ballo del Teatro alla Scala. Oriella Dorella è anche diventata direttrice artistica del Balletto di Milano.

Il suo esordio in televisione risale agli anni Ottanta, quando ha ricoperto il ruolo di ballerina di Fantastico. L’abbiamo anche vista in alcune fiction come Grandi domani e Non smettere di sognare. Dal 2019 ricopre i panni di ospite fisso a Detto Fatto. Nel programma condotto da Bianca Guaccero su Rai Due si occupa di argomenti che riguardano l’attività fisica nella terza età.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la nota ballerina è sempre stata molto riservata, ha sempre preferito mantenere lontana dal gossip e dai riflettori la sua sfera personale. Sappiamo che in passato è stata sposata con il giornalista Eugenio Gallavotti, i due ad oggi non stanno più insieme. Intorno alla metà degli anni Novanta la Dorella è diventata mamma, ha adottato due fratellini brasiliani. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Oriella Dorella sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 5 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui