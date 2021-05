Cotto e Mangiato ricetta del 5 maggio 2021: cipolle in agrodolce

Cipolle in agrodolce. Questa la ricetta di oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per la preparazione avrai bisogno di:

500 grammi di cipolle

150 grammi di zucchero

150 ml di acqua

50 grammi di aceto di mele

Hamburger di pesce

Procedimento

In una pentola mettere ad appassire le cipolle a fette. Aggiungi zucchero e acqua e tieni in cottura 40 minuti. A fine cottura aggiungi l’aceto di mele poi spegni. In un’altra padella cuocere l’hamburger di pesce e infine farcisci il tuo panino.

