Isola dei famosi, perché oggi giovedì 6 maggio non va in onda?

Questa sera non andrà in onda l’Isola dei famosi 2021: ecco il vero motivo

Oggi, giovedì 6 maggio, non andrà in onda l’appuntamento con l’Isola dei famosi 2021. Nelle scorse settimanale, la puntata del giovedì non era in diretta, ma registrata per problemi logistici con Supervivientes, versione spagnola del survior show.

Isola dei famosi 2021: puntata posticipata

L’appuntamento del giovedì sera con Isola dei famosi però non verrà annullato dai palinsesti Mediaset, ma verrà posticipato a venerdì per assicurare la messa in onda in diretta.

Tale decisione non è stata presa per motivi di ascolti o di concorrenza, ma per ragioni di “condivisione” con Supervivientes. I due show, infatti, condividono alcune zone in Honduras, tra cui la Palapa e andavano entrambi in onda di giovedì. Dunque, risulta impossibilitata mandare in onda due puntate in contemporanea.

Chi si sfiderà al televoto?

I naufraghi in nomination questa settimana sono Miryea, Roberto Ciufoli, ed Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo, però, nelle ultime ore ha deciso di ritirarsi definitivamente dall’Isola per un problema ai denti. Quindi, il cromatologo non sarà sottoposto al giudizio del pubblico.

