Una Vita anticipazioni settimanali 10 – 16 maggio 2021: Marcia ritroverà l’amore

Eccoci puntuali, alle anticipazioni della soap Una Vita, relative alla settimana dal 10 al 16 maggio 2021. Saranno parecchie le novità ad Acacias, nella settimana vicina al Santo Natale.

Mentre sia i borghesi che abitano in ricche dimore, che le domestiche in soffitta si stanno preparando alla festività, ci sarà una buona notizia per Marcia.

Israel dichiarerà il suo amore, per la vedova del fratello. La giovane, benchè sia ancora adirata dalla bugia e dallo scambio di identità, non abbandonerà suo cognato e amante.

Ursula tramerà contro Genoveva

Ursula non smetterà di tramare contro la sua rivale Genoveva. Delle due non sappiamo chi sia la più perfida, l’anziana istitutrice insinuerà che il padre del bambino che la Salmeron sta aspettando non sia Felipe. La Dicenta dirà che il sangue del piccolo è del presunto Santiago. Servante convincerà sia Cesareo, che Jacinto a dedicare una serenata alla bella Arantxa.

Nel frattempo si avranno i risultati delle analisi fatte sulla salma di Bellita. Avremo così la conferma che Margarita le ha somministrato un potente veleno. La colpevole però non è a conoscenza di nulla e chiederà alla famiglia di scoprire dove è ora la sua amica e organizzare una cena per lei. Cinta, senza perdere tempo, organizzerà un piano e, aiutata da Liberto ed Emilio, Margarita verrà arrestata.

Camino parlerà con il fratello e preparerà una cena a sorpresa per la famiglia riunita. Così la giovane avrà modo di chiedere perdono a Felicia. Genoveva affiderà un misterioso incarico a Velasco. Di che si tratterà?

Marcia partirà per Cuba con ‘Santiago’

Santiago, come siamo al corrente, ha acquistato due biglietti per Cuba e Marcia, questa volta, accetterà di partire con lui. A Genoveva non dispiacerà, ma ella ricorderà a ‘Santiago’ di occuparsi e di sistemare Ursula, prima di lasciare Acacias. Genoveva e Felipe annunceranno presto le loro prossime nozze e ci dovrà essere nessuno a intralciarli.

Maite si preoccuperà non poco della felicità che vede in Camino. Alla sua amante, infatti, dirà di moderare l’entusiasmo, in quanto, la loro è una relazione proibita, almeno per quei tempi, in cui è ambientata la soap.

José Miguel, Cinta e Arantxa attenderanno, nel frattempo, con ansia l’antidoto che i medici troveranno per salvare Bellita dal veleno. Servante, Jacinto e Cesareo si impegneranno a organizzare canti natalizi per influenzare positivamente Arantxa. Liberto e Rosina discuteranno sul modo di gestire la loro futura galleria d’arte. Rosina, infatti, si sentirà messa da parte a favore di Maite.

Cinta rinuncerà al suo debutto?

Cesareo, Servante e Jacinto si cimenteranno nel canto, il risultato ottenuto sarà talmente scarso che il guardiano deciderà di annullare ogni esibizione natalizia. Bellita sentirà di essere sul punto di morire e non avere più alcuna speranza. Quindi chiederà a Cinta di debuttare, la giovane l’ascolterà?

Maite finirà ogni tipo di rapporto con Camino che informerà della sua partenza per la capitale francese, il giorno seguente. La figlia di Felicia sentirà il cuore ridursi a pezzi, riuscirà a reagire? Ursula fermerà, intanto Marcia in una strada del quartiere e le dirà che Santiago sta con Genoveva.

La giovane reagirà con uno spintone, talmente violento che tutto il quartiere avvertirà e avrà paura delle conseguenze. La Salmeron dirà a Santiago il luogo in cui dovrebbe morire, uccisa Ursula. Il giovane avrà timore di cadere in una trappola.

La Dicenta, nel frattempo, raggiungerà Felipe e gli rivelerà che Genoveva è d’accordo con Andrade e che Santiago è solo un impostore giunto ad Acacias, chiamato da lei per separare Marcia e l’avvocato. L’Halvarez si rifiuterà di crederle, si arrabbierà e tenterà di strangolare, l’anziana istitutrice.

Genoveva riuscirà ad impedire che Felipe uccida Ursula, irato come era. Ursula prima di fare fuori Genoveva, chiederà al sacerdote la confessione. In seguito si recherà a incontrare Genoveva. Nel momento in cui starà per pugnalarla, Santiago, nascosto dai cespugli, sparerà alla Dicenta e la ucciderà. Cinta deciderà di debuttare per rispettare il desiderio di Bellita, giunta alle sue ultime ore di vita.

