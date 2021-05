Amici 2021, semifinale spoiler: ospiti Ermal Meta e nomi dei finalisti

Cosa accadrà nella semifinale di Amici 2021? Ospite Ermal Meta, sfide e nomi dei finalisti

Giovedì 6 maggio 2021, è avvenuta la registrazione della semifinali Amici 20, che andrà in onda sabato 8 maggio. Come da tradizione, sono arrivate le anticipazioni di quello che accadrà in puntata. Stando a quanto riportato da blog Quellichevoglionosapere, non verrà comunicato il nome dell’eliminato, ma quello dei finalisti. Ospite della serata sarà Ermal Meta, che si esibirà con Un milione di cose da dirti, brano presentato a Sanremo 2021. (Chi non vuole spoiler consigliano di non proseguire avanti con la lettura)

Sfide semifinale Amici 2021

Si parte con il circuito di canto, nel quale si esibiranno Deddy, Tancredi e Aka7even. Per quanto riguarda Sangiovanni, non canterà per decisione presa da Rudi Zerbi. Il migliore tra tutti è stato Aka7even, votato dalla giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. La prima a schierare i ragazzi è Anna Pettinelli, che sceglie Aka.

Prima sfida e prima manche: Aka7even sfida Tancredi e prende il punto

Nella seconda sfida della prima manche vedremo Aka Vs Sangio. Guanto di sfida su She, pezzo cantato da Sangiovanni, mentre Aka7even, ha scritto un brano su Napoli. Sangiovanni ha inoltre scritto dei versi sulla tematica dell’amore, interpretando diversi personaggi con una loro storia.

A quel punto, Anna Pettinelli decide chi schierare per mandarlo in sfida per poter andare in finale. L’insegnate sceglie Aka7even, che vince contro Tancredi e quindi è il PRIMO FINALISTA.

Si passa al circuito danza, nel quale si esibiranno tutti i ballerini e il primo è Alessandro Cavallo. La prima a schierare i ragazzi è Lorella Cuccarini. A quel punto, Giulia Stabile ha avuto un’attacco di panico, dovuto all’emozione.

Si parte con la prima sfida, in cui Alessandro vince contro Serena, poi seconda sfida Alessandro sfida Giulia, che vince. Nella terza sfida Alessandro sfida Serena su una coreografia di Stephane. A vincere è stata Serena. A quel punto, la Cuccarini decide chi mandare in sfida per la finale e scegli Giulia. Quest’ultima sfida Alessandro, che perde. Giulia diventa la SECONDA FINALISTA.

Ultima manche sfida circuito canto: Sangio e Tancredi: si sfidano su più prove e la squadra di Rudy vince. Sangiovanni così finisce in sfida con Deddy e lo batte. A quel punto, Sangio diventa TERZO FINALISTA.

Per quanto riguarda il nome del QUARTO FINALISTA, rimane segreto e quindi verrò comunicato direttamente nella casetta.

