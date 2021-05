Oroscopo di Paolo Fox dal 10 al 16 maggio: previsioni della settimana

Cosa ci vorranno dire le stelle? Lo scopriamo al solito con l’oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno.

Ariete

Gli Ariete possono recuperare un rapporto che si stava perdendo. E infatti la settomana inizia con amore nell’aria. Sul lavoro in arrivo una soddisfazione, e per qualcuni nuovi contratti da sottoscrivere.

Toro

Godrai di molta tranquillità in amore e sarai in grado di gestire le difficoltà. Forse la situazione sarà delle migliori anche sul lavoro dal momento che hai la Luna nel segno. Alcuni avranno un contratto a lunga scadenza.

Gemelli

Per i nati sotto al segno dei Gemmelli, c’è qualcosa da risolvere in amore. Per fortuna c’è Venere nel segno che ti permette di superare qualunque difficoltà. Per il lavoro la migliore situazione è dietro l’angolo, tutte le difficoltà andranno superate.

Cancro

Questa settimana la Luna ti sorride, tranne lunedì che dovrai tenere sotro controllo qualche tensione. Sul lavoro, oltre ad avere attenzioni alle spese, ci sono sensazioni buone.

Leone

I nati sotto al segno del leone si sentono meglio. Grazie a Venere che tu sorride la situazione amorosa migliorerà, anche se non mancherà qualche conflitto.

Sul lavoro il consiglio è di partire da zero sul lavoro onde evitare problemi.

Vergine

Dovresti provare ad evitare i conflitti. Qualcuno di voi sta recuperando terreno, e le cose potrebbero volgere nel migliore dei modi. Ad inizio settimana ci saranno complicazioni sentimentali da gestire. Sul lavoro porta pazienza, che qualcosa di buono prima o poi arriverà.

Bilancia

Nella prossima settimana ci sarà un po’ di stallo in amore. Addirittura potresti avere delle situazioni di distruzione. Domani Venere, Giove e Saturno favorevoli. Invece sul lavoro tensioni e piccoli litigi potrebbero accompagnarti.

Scorpione

Questa settimana potresti ritrovarti a gestire l’opposizione di Giove e Saturno. La qual cosa potrebbe provocare stanchezza. I primi giorni della settimana rischi anche di avere Luna opposta.

Nel lavoro cerca di farti scivolare le cose addosso e non applicarti.

Sagittario

In amore per fortuna le cose girano nel verso giusto. Ti si stanno spianando le migliori soluzioni per il futuro. Occhio solo a lunedì dove la stanchezza gioca brutti scherzi. Nel lavoro anziche agire ti consigliamo di rimanere in osservazione.

Capricorno

Le stelle ti consifliano di andare coi piedi di piombo in amore. Ripartire dopo una crisi si può, basta poco. La luna gira dalla tua parfe soprattutto ad inizio settimana. Nel lavoro invece potrebbero giungere buone notizie.

Acquario

Per te Venere gira in tuo favore. Sebbene la settimana si apra con stanchezze in amore, facendo le cose con calma, andrà tutto bene. Ultimo consiglio è di evitare le scelte rischiose sul lavoro.

Pesci

Per i Pesci il momento non è dei migliori nel lavoro, perchè potrebbero esserci delle tensioni. In amore, invece, le stelle ti consigliano di non essere troppo precipitosi ma ti invitano anche a vivere nel migliore dei modi un rapporto.

