Amici 20, proposta lavorativa per Serena e Alessandro: la Celentano soddisfatta

Il coreografo Valerio Longo ha incontrato i due ballerini Alessandro e Serena per offrire loro una proposta di lavoro dopo Amici 20

Il Serale di Amici 20 non è ancora terminato ma arrivano già le prime proposte di lavoro. Se per i quattro cantanti sono già giunti i contratti dalle case discografiche, anche per i ballerini ci sarà qualche gradita sorpresa. Nel daytime di oggi 10 maggio, Serena Marchese, concorrente eliminata sabato scorso, ha incontrato Alessandra Celentano, per complimentarsi per il suo percorso e per la sua crescita nella danza.

“Tu sei nata per ballare, Serena. Te lo devi mettere in testa, è una grande fortuna“, ha esordito così la maestra Celentano rivolgendosi a Serena. La maestra ha poi aggiunto che è merito anche per il suo carattere e per le sue doti, che inizialmente non sono emerse per insicurezza della ragazza. “Credo che avrai una bella carriera. Io in te ho sempre visto il grande potenziale e lo vedo tuttora“, ha chiosato la Celentano, dichiarando che è venuta per farle conoscere il coreografo Valerio Longo. Quest’ultimo ha dichiarato che ha seguito Serena nel suo percorso nella scuola, e quindi, per questo motivo ha deciso di offrirle un contratto di lavoro come ballerina nel Balletto di Roma, compagna di danza che avvia un tournée internazionale con tappe Cina e Brasile. “Questa è la tua vittoria” ha aggiunto la Celentano, dichiarando che questa offerta è proprio meritata per Serena.

Valerio Longo però ha fatto anche una bella sorpresa per il ballerino finalista Alessandro Cavallo, offrendo lo stesso contratto di lavoro. Quindi, Serena e Alessandro lavoreranno assieme dopo Amici 20? Chissà, non rimane che scoprirlo. Nel frattempo però Alessandro ha ricevuto un’altra proposta di lavoro durante la semifinale: lavorerà nel musical Dirty Dancing a Milano.

