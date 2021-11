GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 17: “Non c’è niente da ridere, ahimè…”

Ma come posso io essere ironica e divertente dopo la puntata del GF Vip vista lunedì? Io guardo un programma trash perché voglio il trash, non voglio trovarmi davanti tematiche pesanti e davvero serie. Io non voglio insegnamenti dal GF, io voglio passare 3 ore in cui spengo il cervello dai problemi della vita. Tra la lettera della mamma di Manuel e la sfuriata di Nicola, è stata una puntata troppo pesante e vi dico mi trovo in seria difficoltà! Io voglio commentare le ca**ate di Centovetrine man, non di temi così importanti! Io voglio ridere dell’attrazione artistica di Belli verso Soleil, non voglio farmi venire il magone!

Purtroppo mi trovo a commentare la lettera della mamma di Manuel che davvero ho trovato pesante verso Lulù. Poteva scrivere una lettera di conforto per il figlio senza neanche nominarla, invece no, purtroppo ne ha parlato, dicendo che le parole dette dalla ragazza, in modo scherzoso, l’hanno fatta soffrire perché quelle parole sono state dette a suo figlio prima che gli sparassero… ora ditemi voi, se si possono anche solo lontanamente avvicinare i due episodi.. ma poi parliamoci chiaro, Lulù è sicuramente pesante, ma è Manuel che ha voluto riprendere la storia con lei. Aveva chiuso, la trattava malissimo e lei si era allontanata. Dopo un po’ è stato lui a riavvicinarla, pur sapendo che lei prova qualcosa in più, dai non prendiamoci in giro, in questa storia, Manuel ha sbagliato più di Lulù. In più lei ultimamente è molto migliorata nei comportamenti e parole del genere non se le meritava proprio.

Altro tasto dolente: Nicola.

Ha detto una frase pesante a Miriana durante le nomination “allora vai da chi ti tratta male” è indubbio, e io lo farei uscire, ma non per la frase ma perché il tritacarne del GF non è il posto giusto per lui. Dopo 15 anni di dipendenza e uno solo senza, come hanno.potuto farlo entrare in quella casa? Signorini lo ha ripreso in maniera molto arrabbiata per la frase ma la colpa più grande ce l’hanno lui e gli autori! Hai voglia dire “è stato visto dagli psicologi che hanno dato il via libera alla sua partecipazione “. Fate cambiare lavoro a questi psicologi perché lo abbiamo capito tutti che una persona cosi fragile non può stare al GF! Ma anche la madre che interviene su ogni cosa, come ha potuto pensare che questa esperienza potesse far bene a suo figlio? Questo ragazzo ne uscirà a pezzi, e sinceramente sono preoccupata per lui, e mi girano le pa**e perché io voglio ridere in questo programma, non voglio viverla con ansia!

Comunque in nomination ci sono Miriana, Nicola e Gianmaria, io salverei Antinolfi alla faccia di Soleil e la sua combriccola, e anche perché uno tra Nicola e Miriana deve uscire per il benessere di entrambi. Fate voi, chi mandare via, io spero solo di tornare a ridere nella prossima puntata.

Alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale dell’8 novembre 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui