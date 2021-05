Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 maggio 2021: Roberto in rovina

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 10 al 14 maggio 2021.

Nella puntata di lunedì 10 maggio 2021, Alberto tenta di riottenere il proprio impiego, dopo essere stato licenziato da Barbara e dovendo pagare gli alimenti a Clara. Franco, in seguito al confronto con Iodice, vorrebbe riprendere a sorvegliare Pietro Abbate. Mariella e Guido cercano di fare in modo che Bice e Cerruti si riappacifichino.

Nella puntata di martedì 11 maggio 2021, Franco prosegue le sue intercettazioni, scoprendo delle informazioni molto interessanti, mentre una fuga di notizie fa emergere le vere intenzioni di Roberto riguardo ai Cantieri. Alberto cade in un baratro profondo, mentre Clara, per il bene di Federico, cerca di andare avanti senza di lui. L’inaspettata riunione tra Cerruti e Sarti porterà un nuovo elemento di scompiglio in casa Giordano.

Nella puntata di mercoledì 12 maggio 2021, Franco crede di avere rovato una pista sicura sugli assassini di Ernesto. Così, vorrebbe farsi giustizia, ma Roberto, interessato solo a portare a termine l’affare con Pietro Abbate, cerca di distoglierlo dal suo intento. Michele ha ancora difficoltà a ritrovare il suo equilibrio, mentre Silvia continua a ricevere le attenzioni del cliente del bar Vulcano.

Nella puntata di giovedì 13 maggio 2021, l’affare saltato della vendita dei Cantieri complica le vite di Roberto e Pietro. Abbate deve affrontare il suo socio misterioso e Biagio. Franco rischia di mettersi nei guai a causa delle sue indagini. Giulia cerca di capire come mai Bianca, in seguito al rientro da Berlino, si comporti male con Irene. Michele accetta di fare il corso online. Silvia, scoraggiata per come procedono le cose con Michele, si confida con Ornella.

Nella puntata di venerdì 14 maggio 2021, Roberto è sempre più vicino alla rovina. Pietro, intanto, vuole mettere in atto un nuovo piano. Franco segue la sua pista e si mette alla ricerca di Starace. Preoccupato per Niko e la sua situazione sentimentale, Renato cerca di spingere l’avvocato a riprendersi.

Maria Rita Gagliardi

