Fusilli zucchine e uova oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come Tessa li prepara.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

300 grammi di fusilli

6 uova

2 zucchine

Abbondante parmigiano

Procedimento

In una padella rosolare le zucchine tagliate a dadini con olio e aglio. Fa parte sbattere le uova con sale pepe e formaggio grattugiato. Intanto mettere a lessare la pasta. Quando sarà pronta versarla in padella con le zucchine aggiungere le uova e mantecare per bene.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui