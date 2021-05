Pomeriggio 5, D’Urso nuova frecciatina: “Quando l’ignoranza urla, l’intelligenza tace, sorride ma fa tanto rumore”

Barbara D’Urso ringrazia il pubblico per gli ascolti di Domenica Live e lancia una nuova frecciatina sulle voci della presunta chiusura dei suoi show

La puntata di oggi lunedì 10 maggio 2021 di Pomeriggio 5, si è aperta con Barbara D’Urso che esulta per gli ascolti di ieri 9 maggio. Il programma Domenica Live infatti ha totalizzato il 18-19% di share e quindi la conduttrice ha ringraziato il suo pubblico, lanciando anche qualche frecciatina a chi vedeva chiusi i suoi show per bassi ascolti.

“Un cuore d’oro sapete perché? Io in tutti questi anni in cui faccio questo lavoro, ho imparato che quando l’ignoranza urla e dice cose non vere, l’intelligenza tace, sorride ma fa anche tanto rumore“ ha esordito così D’Urso, smentendo le malelingue. “Abbiamo toccato punte del 18-19% di share, eravate oltre 2.2 milioni, di domenica”, ha poi aggiunto la conduttrice partenopea, spiegando i suoi programmi sono “vivi e vegetatissimo” e fanno il record di ascolti anche di domenica.

Lo vedete questo cuore d'oro? ?

È per ringraziarvi di tutto il rumore che avete fatto per la VEGETISSIMA #DomenicaLive che ieri ha segnato il record di ascolti!

Oggi a #Pomeriggio5 tanta cronaca e un talk infuocato sulle polemiche del momento! ??? pic.twitter.com/oiOjZgjgKz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 10, 2021

Non solo: visti i gli ultimi dati d’ascolto, Barbara D’Urso ha allungato lo spazio del suo talk indirizzato verso l’informazione, concentrandosi sulla cronaca e l’attualità. Il tutto a scapito del programma di cronaca rosa, spesso riservato ai reality, a cui viene detratto non poco tempo. Che sia un grande cambiamento per il contenitore, ancora vegeto, di Canale 5? Non rimane che attendere le prossime novità.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui