Chi è Nina Rima, la modella e influencer senza una gamba?

Ecco chi è Nina Rima, la modella e influencer che ha perso una gamba a causa di un incidente

Nina Rima è una giovane modella e influencer. All’età di 17 anni ha perso una gamba a causa di un incidente, ma nonostante la sofferenza e il trauma continua a prendere la vita con positività proprio per questo è diventata un esempio per moltissime persone.

La modella e influencer è nata il il 4 novembre 2001 a Milano, sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la moda. A farla diventare famosa è stata Chiara Ferragni. Quando le due si sono conosciute per caso la nota ed amatissima influencer ha raccontato la storia di Nina sui social facendole ottenere non poca visibilità.

Da quel momento il numero di follower di Nina Rima è aumentato incredibilmente. Molti brand hanno iniziato a contattarla per offrirle collaborazioni, è così iniziata la sua carriera di influencer

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, sul suo profilo Instagram pubblica scatti che riguardano il suo lavoro e la sua quotidianità. Nessuno scatto la ritrae con un probabile fidanzato, non è però noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Nina Rima sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 maggio 2021 su Rai Uno.

