Ecco chi è Mirko Gancitano, il nuovo fidanzato di Guenda Goria

Mirko Gancitano è il nuovo fidanzato di Guenda Goria. L’ex gieffina ha deciso di uscire allo scoperto su Instagram con un video che la ritrae felice abbracciata al suo nuovo ragazzo. “L’amore all’improvviso”, queste sono le parole che ha scritto la figlia di Maria Teresa Ruta nel filmato.

Mirko Gancitano è nato l’11 settembre 1991 (ha 32 anni) ed è originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. E’ un grande appassionato di musica e anche lui lavora come attore e producer. Di lui sappiamo che ha studiato presso l’Università IULM Televisione e Cross Media e lavora come videomaker freelance per Axb, una società di produzione con sede a Milano. Ha preso parte in alcune trasmissioni televisive come Tutto quando fa tendenza, La prova del cuoco e Estate Rai Uno come inviato.

Sul suo profilo è seguito da 34,4 mila followers, dove ha pubblicato dei suggestivi scatti che lo ritraggono in mete esotiche, tra cui Sharm el-Sheikh. Luogo dove è avvenuto il colpo di fulmine con Guenda Goria. Quest’ultima ha confermato la sua storia d’amore negli studi di Pomeriggio 5, dichiarandosi di essere felicemente fidanzata. Insomma, un amore arrivato così all’improvviso, all’ombra dei riflettori. Archiviata quindi la storia con Telemaco e smentito il flirt con Filippo Nardi, vociferato dai media.

