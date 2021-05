Friends: ecco la data della reunion, special guest e il cachet stellare per gli attori

E’ stata rivelata la data in cui i telespettatori potranno assistere alla reunion dei sei protagonisti di Friends: ci saranno anche special guest

Oggi, giovedì 13 maggio 2021, è stata svelata la data della Reunion di Friends, serie tv di successo degli anni ’90. A comunicare la notizia, ci ha pensato il canale HBO, che ha pubblicato il primo teaser trailer su Twitter. A causa della pandemia da coronavirus, i fan della serie hanno dovuto attendere un po’ prima di scoprire la data ufficiale, che è stata spostata di un anno. Doveva essere girato nel febbraio 2020, ma le riprese sono iniziate soltanto ad aprile.

Quali attori ci saranno per la reunion e i compensi?

Stando a quanto riportato da Gossip e tv, ci saranno Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Monica), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chadler), Lisa Kundrow (Phoebe) e David Schwimmer (Ross). Gli attori si uniranno nel celebre studio della Warner Bros di Los Angeles, Stage 24. Il cachet che spetta ai sei protagonisti della serie è 2 milioni e mezzo di dollari per l’episodio speciale (secondo Variety).

Special guest e la data

Oltre agli attori di Friends, ci saranno anche Justin Bieber e Lady Gaga in veste di special guest. Non mancheranno inoltre Cara Delevigne, David Beckham, Kit Harington, Cindy Crawford, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai e non solo. Per quanto riguarda la messa in onda dell’epiodio speciale, sarà il prossimo 27 maggio 2021. La data coincide con l’anniversario della nascita della piattaforma streaming WarnerMedia. A dirigere lo speciale è Ben Winston, che è produttore con Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane (produttori della serie).

