La storia vera dietro First Man – Il primo uomo

First Man – Il primo uomo andrà in onda stasera, alle ore 21.21, in prima visione su Canale 5. Il film del 2018 racconta la storia vera del primo uomo sulla Luna, Neil Armstrong. Ecco tutte le curiosità su questo film.

First Man – Il primo uomo: trama, cast e trailer ufficiale

First Man – Il primo uomo è una pellicola americana del 2018 che racconta una storia vera, quella di Neil Armstrong arrivato per primo sulla Luna con l’Apollo 11. Il film trae spunto dal libro biografia First Man: The Life of Neil A. Armstrong, scritto da James R. Hansen e pubblicato nel 2005.

Il film ha una durata di 141 minuti. Il regista è Damien Chazelle e lo sceneggiatore è Josh Singer.

Armstrong entra nella NASA nel 1962, dopo la morte della figlia. Inizia l’addestramento come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15 Armstrong, accanto a David Scott. Poi, aggancia nello spazio il modulo Agena nella missione Gemini 8.

Poco dopo, viene a sapere che l’Apollo 1 è una missione fallita e che l’intero equipaggio è morto. La missione con l’Apollo 11 sarà il 20 luglio 1969.

Il cast è composto da:

Ryan Gosling: Neil Armstrong;

Claire Foy: Janet Shearon Armstrong;

Corey Stoll: Buzz Aldrin;

Pablo Schreiber: Jim Lovell;

Jason Clarke: Edward Higgins White;

Kyle Chandler: Deke Slayton;

Christopher Abbott: David Scott;

Patrick Fugit: Elliott See;

Ciarán Hinds: Robert R. Gilruth;

Lukas Haas: Mike Collins;

Shea Whigham: Gus Grissom;

Ethan Embry: Pete Conrad;

Olivia Hamilton: Patricia White;

Gavin Warren: Rick Armstrong;

Connor Colton Blodgett: Mark Armstrong;

Brian d’Arcy James: Joseph A. Walker;

Cory Michael Smith: Roger Chaffee;

Brady Smith: Butch Butchart;

William Gregory Lee: Gordon Cooper;

Skyler Bible: Richard F. Gordon Jr.;

John David Whalen: John Glenn.

Nel 2003, la Warner acquista i diritti del libro, per poter fare il film. All’inizio, si parla di Clint Eastwood alla regia. Poi, cede l’idea e i diritti alla Universal. Il film costò 59 milioni di dollari. Le riprese furono ad Atlanta, negli USA, tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018.

Curiosità sul film

Si tratta di uno dei primi film con le cineprese IMAX 70 millimetri. Il film viene presentato ufficialmente sia al Festival di Toronto che a quello di Venezia il 29 agosto 2018.

Negli USA uscì il 12 ottobre 2018, seguito dalla versione italiana il 31 ottobre. negli USA, il film fu proibito ai minori di 13 anni per il linguaggio osceno.

La pellicola incassò 100,5 milioni di dollari in tutto il mondo.

Vinse diversi premi nel 2019, nell’ordine:

Oscar per gli effetti speciali;

Golden Globe per la migliore colonna sonora;

Critics’ Choice Awards per miglior montaggio e miglior colonna sonora;

VES Awards per migliori effetti visivi di supporto;

Satellite Awards per miglior colonna sonora originale.

Il film fu ritenuto antipatriottico perché non mostrò la scena in cui Armstrong mise effettivamente la bandiera americana sulla Luna.

Leggi anche => David di Donatello 2021, 5 film favoriti alla vittoria

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui