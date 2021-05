Chi è Mario Tozzi, il conduttore di Sapiens – Un solo pianeta?

Ecco chi è Mario Tozzi, età – carriera e vita privata del conduttore di Sapiens

Mario Tozzi è un conduttore, geologo, autore e divulgatore scientifico. In televisione è divenuto noto soprattutto grazie a Geo&Geo e Sapiens – Un solo pianeta.

Il conduttore è nato a Roma il 13 dicembre del 1959, appassionato sin da giovane alla scienza e alla geologia si è laureato alla facoltà di Scienze Geologiche all’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Fece il suo debutto in televisione nel 1996 in Geo&Geo, per anni partecipò spesso al noto programma. Nel 1999 ha ricoperto il ruolo di inviato speciale nel programma King-Kong. In televisione Mario Tozzi ha condotto diversi programmi e documentari come Gaia – Il pianeta che vive, Terzo Pianeta, Che bella l’Italia, La gaia scienza, Allarme Italia e Atlantide – Storie di uomini e di mondi.

Tozzi è stato al timone del programma Fuori luogo nel 2015, due anni dopo ha fatto parte del cast di Kilimangiaro. Mario Tozzi conduce Sapiens – Un solo pianeta dal 2020, un nuovo programma in onda su Rai Tre.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla dal momento che è sempre stato molto riservato. Mario Tozzi preferisce infatti mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. In una recente intervista ha però svelato di essere stato sposato in passato, lui e la moglie hanno però divorziato. Dal loro amore è nato un figlio, su di lui ha fatto sapere che sogna di fare il comico.

Sara Fonte

