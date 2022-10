Marta Flavi è sposata? Cosa sappiamo della sua vita privata dopo il divorzio da Maurizio Costanzo

Classe ’51, Marta Flavi (al secolo Marta Caterina Fiorentino) è stata una celeberrima conduttrice televisiva, specie negli anni ’90 – quando conduceva il talk show pomeridiana Agenzia matrimoniale.

A suo tempo, la Flavi era sposata con Maurizio Costanzo: in seguito lei scoprì il suo tradimento con Maria De Filippi e il caso volle che il pomeriggio di Canale 5 divenne “proprietà” di quest’ultima.

Negli anni zero, per lei, qualche spazio tra Radio (sul secondo canale di Radio Rai) e una rubrica su Unomattina weekend (Mi Manchi), mentre ha curato frattanto la posta del cuore per il settimanale di gossip Nuovo.

Sempre al centro dei gossip e degli amori altrui per questioni professionali (tant’è che il suo primo e unico libro pubblicato nel 1992 è intitolato ‘Storie di amori e matrimoni’), qual è lo stato sentimentale di Marta Flavi?

La conduttrice è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo (dopo la fotoreporter Lori Sammartino e dopo la giornalista Flaminia Morandi, prima della stessa De Filippi): i due sono stati legati dal 1989 al 1990, sebbene il divorzio sia giunto solo nel 1994.

A portare i due alla separazione, come già accennato, la scoperta da parte della Flavi del tradimento del marito con l’allora sconosciuta Maria De Filippi.

Ma, come raccontato a Nuovo, per la Flavi questa vicenda è ormai lontanissima nel tempo ed il trauma è ben superato: “Sia io che Maria siamo andate oltre quella storia… Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare…”.

Marta Flavi è sposata?

Ma cosa sappiamo della vita privata di Marta Flavi dopo la separazione da Maurizio Costanzo?

Come riportato da diverse realtà online e non, la donna ha un compagno ormai di lunga data (Piperpaolo) ma i due non si sono mai sposati, anzi.

Pare che la conduttrice (e attuale concorrente di Ballando con le stelle) abbia rifiutato la proposta di matrimonio.

Ed ha così spiegato a Grand Hotel: “Il mio compagno, un uomo davvero meraviglioso che frequento da quasi un anno, mi ha chiesto di sposarlo e io gli ho detto di no. Io proprio non ce la faccio a fare la moglie, non è nella mia indole”.

Per quanto riguarda la prole, Marta Flavi (che oggi ha 71 anni) non ha avuto figli.