Chi è Danna Paola, cantante dell’inno dei mondiali in Quatar 2022?

Ecco chi è Danna Paola, la cantante che intonerà l’inno dei mondiali di calcio in Quatar

Sarà Danna Paola a cantare l’inno dei mondiali di calcio in Quatar, che partiranno domenica 22 novembre. Il brano è una cover di A kind of magic dei Queen in collaborazione con Tamtam e Felukah. Tale cover è stata realizzata per una campagna speciale della Coca-Cola, in cui è presente anche la stessa cantante.

Ma chi è esattamente Danna Paola?

Nata a Città del Messico il 23 giugno 1995, Danna Paola è un’attrice e cantante nonché figlia del cantante Juan José Rivera da cui ha ereditato la passione per la musica. Nel 2002 debuttò da già da piccola nella soap Maria Belen in cui raggiunse il successo internazionale e vinse il El Heraldo de Mexico come miglior attrice emergente. Grazie a quest’esperienza, le viene chiesto di realizzare il suo primo disco Mi globo azul, e da lì esordì nel mondo della musica. Aprì due concerti a Demi Lovato in Messico e registrò il singolo Yo soy tu amigo fiel, per la pellicola Toy Story 3- La grande fuga.

Nel 2013 fu nominata ai Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior attrice latina. Oltre a Maria Belen, recitò in diverse fiction di successo tra cui Elite, dove interpretò Lucrecia, una giovane ragazza ricca e Rapunzel – L’intreccio della torre e Home – A Casa. in cui presò la sua voce alla principessa Disney.

Per quanto riguarda la sua vita privata, risulta fidanzata con l’attore 24 enne Alex Hoyer.