Madagascar, quanti capitoli ci sono? Ci sarà un seguito per la saga di animazione del 2005?

Madagascar è una saga di animazione che ha il via nel 2005. Stasera, 15 Maggio, su Italia Uno, alle ore 21.20, andrà in onda il terzo capitolo della saga, Madagascar 3: Ricercati in Europa. Ecco tutte le curiosità su questa saga d’animazione.

Madagascar (2005)

La saga iniziò nel 2005, con un film di animazione della commedia americana. Diretto da Eric Darnell e Tom McGrath e prodotto dalla Dreamworks Animation, il film ha una durata di 86 minuti.

I protagonisti sono Alex (un leone), Melman (una giraffa), Gloria (un ippopotamo) e Marty (una zebra). Questi animali sono nati e vissuti nel circo e non conoscono minimamente la vita fuori.

Marty decide di scappare via e di conoscere il mondo. Gli amici lo cercano alla stazione centrale e da lì i 4 vengono catturati con i pinguini. In seguito, le loro casse precipitano in Madagascar (da qui il nome del film) e i 4 dovranno affrontare la giungla senza aiuti.

Il cast del doppiaggio americano è composto da:

Ben Stiller: Alex;

Chris Rock: Marty;

David Schwimmer: Melman;

Jada Pinkett Smith: Gloria;

Sacha Baron Cohen: Re Julien;

Cedric the Entertainer: Maurice;

Andy Richter: Mortino;

Tom McGrath: Skipper;

Christopher Knights: Soldato;

Chris Miller: Kowalski;

John DiMaggio: Rico;

Elisa Gabrielli: Nana;

Eric Darnell: Ferox.

Il cast del doppiaggio italiano è composto da:

Ale: Alex;

Franz: Marty;

Fabio De Luigi: Melman;

Michelle Hunziker: Gloria;

Oreste Baldini: Re Julien;

Roberto Draghetti: Maurice;

Massimiliano Alto: Mortino;

Luigi Ferraro: Skipper;

Franco Mannella: Soldato, Ferox;

Gerolamo Alchieri: Kowalski;

Pasquale Anselmo: Rico;

Cristina Grado: Nana.

Il film ottenne premi per:

Miglior film di animazione: MTV Movie Awards Russia, Kids’ Choice Awards (a questo premio ebbe anche il miglior doppiaggio);

Top Box Office Film agli ASCAP Awards.

Madagascar 2 – Via dall’Isola (2008)

Con questo successo e un lavoro pregresso di 240 persone, la Dreamworks lavorò sul primo sequel, Madagascar 2 – Via dall’Isola. Il regista e lo sceneggiatore del primo film restarono anche per il sequel.

Nel film, Alex ritrova suo padre e dovrà farsi accettare dal branco dei leoni superando una prova. Nel frattempo, sull’isola sta mancando l’acqua e la via di fuga in aereo fallisce miseramente.

Alla fine, i quattro scopriranno che la mancanza di acqua è dovuta a una diga e cercheranno di distruggerla.

Il cast americano per il doppiaggio è composto da:

Ben Stiller: Alex;

Chris Rock: Marty;

David Schwimmer: Melman;

Jada Pinkett Smith: Gloria;

Sacha Baron Cohen: Re Julien;

Cedric the Entertainer: Maurice;

Andy Richter: Mortino;

Bernie Mac: Zuba;

Alec Baldwin: Makunga;

Sherri Shepherd: Florrie;

Will.i.am: Moto Moto;

Elisa Gabrielli: Nana;

Tom McGrath: Skipper;

Chris Miller: Kowalski;

Christopher Knights: Soldato;

Conrad Vernon: Mason;

Quinn Dempsey Stiller: baby Alex;

Declan Swift: baby Alex;

Fred Tatasciore: Teetsi, bracconiere numero 1;

Eric Darnell: bracconiere numero 2;

Willow Smith: baby Gloria;

Thomas Stanley: baby Marty;

Zachary Gordon: baby Melman;

Phil LaMarr: guida turistica;

Stephen Kearin: Stephen / turista con la videocamera.

Il cast per il doppiaggio in italiano è composto da:

Ale: Alex;

Franz: Marty;

Roberto Gammino: Melman;

Chiara Colizzi: Gloria;

Oreste Baldini: Re Julien;

Roberto Draghetti: Maurice;

Massimiliano Alto: Mortino;

Marco Mete: Zuba;

Stefano De Sando: Makunga;

Emanuela Rossi: Florrie;

Roberto Pedicini: Moto Moto;

Cristina Noci: Nana;

Luigi Ferraro: Skipper;

Gerolamo Alchieri: Kowalski;

Franco Mannella: Soldato;

Massimo Bitossi: Mason;

Filippo Besentini: baby Alex;

Mauro Magliozzi: Teetsi;

Fabrizio Odetto: bracconiere numero 1;

Fabrizio Russotto: bracconiere numero 2;

Sara Labidi: baby Gloria;

Paolo Dal Fabbro: baby Marty;

Arturo Valli: baby Melman;

Edoardo Stoppacciaro: Stephen.

La colonna sonora è composta da:

Once Upon a Time in Africa – Hans Zimmer;

The Traveling Song – will.i.am

I Like to Move It – will.i.am;

Il Buono, il Brutto e il Cattivo – (Polka Version);

Big and Chunky – will.i.am;

Chums – Heitor Pereira;

New York, New York (Polka Version) – Hans Zimmer;

Volcano – Hans Zimmer;

Rescue Me – Hans Zimmer;

More Than a Feeling – Boston (gruppo musicale);

She Loves Me – will.i.am;

Foofie – Hans Zimmer;

Copacabana (At the Copa) – Barry Manilow;

Monochromatic Friends – Hans Zimmer;

Best Friends – Hans Zimmer;

Alex On the Spot – Hans Zimmer.

Il film incassò più di 603 milioni di dollari, superando il primo capitolo.

Madagascar 3: ricercati in Europa (2012)

Il film che va in onda stasera su Italia Uno è il terzo della saga di Madagascar. La pellicola è del 2012. Alla regia della pellicola da 93 minuti si aggiunge Conrad Vernon.

Nel film, i quattro e i pinguini riescono ad attraversare il mare e ad arrivare a Montecarlo. Qui, per scappare dalle forze di polizia, entrano in un circo, sperando che nascondendosi lì potranno tornare a New York.

Dopo varie peripezie, i quattro scopriranno che il circo non è poi così male.

La colonna sonora è composta da:

New York City Surprise – Hans Zimmer;

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) – Robert Clivillés (as Robert Clivilles) and Freedom Williams;

Wannabe – Danny Jacobs;

Game on – Hans Zimmer;

Hot in Herre – Danny Jacobs, Pharrell Williams;

We No Speak Americano – Renato Carosone, Matthew Handley, Duncan MacLennan, Nicola Salerno, Andrew Stanley;

Light The Hoop on fire! – Hans Zimmer;

La donna è mobile (Rigoletto) – Giuseppe Verdi;

Sabre Dance – Aram Kachaturian;

Con te partirò – Andrea Bocelli;

Fur power! – Hans Zimmer;

Non, je ne regrette rien – Frances McDormand;

Born free – Hans Zimmer;

Love Always Comes As A Surprise – Peter Asher;

Firework – Katy Perry;

Rescue Stefano – Hans Zimmer;

Afro Circus/I Like To Move It! – Chris Rock, Sacha Baron Cohen.

Il cast del doppiaggio americano è composto da:

Ben Stiller: Alex;

Chris Rock: Marty;

David Schwimmer: Melman;

Jada Pinkett Smith: Gloria;

Sacha Baron Cohen: Re Julien;

Cedric the Entertainer: Maurice;

Andy Richter: Mortino;

Tom McGrath: Skipper/poliziotto numero 1;

Frances McDormand: capitano Chantal DuBois;

Jessica Chastain: Gia;

Bryan Cranston: Vitaly;

Martin Short: Stefano;

Chris Miller: Kowalski;

Christopher Knights: Soldato;

Conrad Vernon: Mason/poliziotto numero 2;

Vinnie Jones: Freddie il cane;

Steve Jones: Jonesy il cane;

Nick Fletcher: Frankie il cane;

Paz Vega: Esmeralda, Esperanza ed Ernestina;

Frank Welker: Sonya l’orso;

Danny Jacobs: Croupier;

Dan O’Connor: sindaco di New York;

Eric Darnell: comandante;

Stephen Kearin: poliziotto numero 4.

Il cast del doppiaggio italiano è composto da:

Ale: Alex;

Franz: Marty;

Roberto Gammino: Melman;

Chiara Colizzi: Gloria;

Oreste Baldini: Re Julien;

Roberto Draghetti: Maurice;

Massimiliano Alto: Mortino;

Luigi Ferraro: Skipper;

Barbara Castracane: capitano Chantal DuBois;

Chiara Gioncardi: Gia;

Fabrizio Pucci: Vitaly;

Stefano Benassi: Stefano;

Gerolamo Alchieri: Kowalski;

Franco Mannella: Soldato;

Massimo Bitossi: Mason;

Elena Morara: Esmeralda;

Micaela Incitti: Esperanza.

Il film guadagnò oltre 746 milioni di dollari, diventando il più redditizio della saga. Fu presentato al Festival di Cannes del 2012 fuori concorso.

Madagascar 4: quando ci sarà?

Nel 2014, fu annunciato un altro sequel, con data di uscita per maggio 2018. Il film fu rimosso dalla programmazione, perché la Dreamworks pensò che non convenisse portare al cinema più di 2 film all’anno.

Quindi, non c’è una data di uscita, ma sicuramente la produzione ci sta pensando.

Spin-off I Pinguini di Madagascar

Alla saga di Madagascar appartengono anche un film spin-off, con protagonisti I pinguini di Madagascar (2014), tre serie animate (I pinguini di Madagascar, Tutti pazzi per Re Julien e Madagascar, i 4 dell’oasi selvaggia) e tre cortometraggi (Pinguini di Madagascar in Missione Natale, Buon Natale, Madagascar e Le follie di Madagascar).

Nel film del 2014, si racconta come i quattro pinguini sono diventati una squadra e di come, da agenti segreti, dovranno affrontare la sfida degli agenti del Vento del Nord.

