Io non mi arrendo, la storia vera dietro la fiction in onda su Rai Uno

Io non mi arrendo andrà in onda stasera, alle ore 21.25, su Rai Uno. La fiction è ispirata a una storia vera. Ecco qual è.

Io non mi arrendo: trailer, cast e storia vera

La miniserie Io non mi arrendo andò in onda per la prima volta in Rai tra il 15 e il 16 febbraio 2016, su Rai Uno.

La storia vera, interpretata da Giuseppe Fiorello, racconta il dramma della Terra dei Fuochi. Fiorello interpreta il ruolo dell’ispettore di polizia Roberto Mancini.

Il nome non è inventato. Mancini morì il 30 aprile 2014, dopo aver collaborato a indagini internazionali sullo smaltimento illegale di rifiuti.

Grazie al suo lavoro, si scoprì che dietro la Terra dei Fuochi c’era un business mafioso, legato allo smaltimento dei rifiuti tossici. Questo poi causava un aumento di malattie degenerative anche nei bambini.

Invece di Roberto Mancini, il nome è stato cambiato in Marco Giordano. Il set, però, non è in Campania, ma in Puglia.

Infatti, le location della fiction sono:

Provincia di Bari: Conversano, Castellana Grotte e Locorotondo;

Provincia di Brindisi: Ostuni, Fasano, Carovigno e Mesagne;

Città di Lecce.

Tanto che la fiction ottenne anche i fondi dell’Apulia Film Commission. Nella prima puntata, Giordano farà di tutto per ottenere delle prove contro Russo, il mafioso che sta avvelenando la terra dei Fuochi.

Nella seconda puntata, però, il faldone con le intercettazioni sembra sparito.

La fiction ottenne oltre 7 milioni di ascolti durante la prima messa in onda. Il cast è composto da:

Giuseppe Fiorello: isp. Marco Giordano;

Massimo Popolizio: avvocato Gaetano Russo;

Elena Tchepeleva: Maria Kaminksi;

Alessandro Riceci: Rino Mastropalo;

Salvio Simeoli: Lucio Papa;

Stefano Alessandroni: Alessio Bonfiglio;

Mario Sgueglia: Michele Leone;

Paolo Briguglia: PM Giovanni Cattaneo;

Maddalena Crippa: vice-questore Giordana Valente;

Antonio Milo: Sebastiano Ajello;

Vincenzo Pirrotta: Antonio Pomarico;

Giulia Salerno: Martina Giordano;

Luigi D’Oriano: Vincenzino Abate;

Bianca Maria D’Amato: madre di Vincenzino.

