Chi è la fidanzata di Alvaro Soler? La storia (terminata) con Sofia

Sembravano destinati al matrimonio, ma poi no.

Alvaro Soler e la fidanzata Sofia Ellar hanno deciso di intraprendere strade differenti.

Dopo averla presentata ai fan dopo tre anni di relazione, una volta che fosse stato certo che si trattasse di una solida relazione, s’era anche iniziato a parlare di un possibile matrimonio tra i due, ma poi – come un fulmine a ciel sereno – è arrivato il messaggio su Instagram lo scorso 31 marzo.

“Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi ma come siamo sempre stati onesti con voi, vi vogliamo comunicare che le nostre vite proseguiranno separate”:

con queste parole Alvaro Soler ha comunicato che i due hanno deciso di separarsi, con il cantante catalano che ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera, con la speranza di registrare successo anche con l’ultimo singolo pubblicato lo scorso 5 marzo, ‘Magia’.

Sofia Ellar è la Sofia della prima hit del cantante?

Per chi se lo fosse chiesto, Sofia Ellar non è la Sofia della hit che ha lanciato il cantante nel 2016, la omonima ‘Sofia’.

I due non si conoscevano in quel momento e Sofia era un’altra ragazza che non si chiamava d’altra parte nemmeno Sofia, bensì Maria.

Maria lo ha lasciato per un altro e lui è diventato famoso.

Tanto meglio per lui.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui