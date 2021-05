Temptation Island 2021, quando inizia? Chi conduce? Chi partecipa?

C’è grande attesa per la nuova edizione di Temptation Island.

Secondo quanto riportato dai siti di settore, si ripartirà con una versione senza VIP (a differenza della versione andata in onda lo scorso luglio, con due coppie vip: quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e quella composta da Pietro Delle Piane e Antonella Elia).

Temptation Island 2021, quando inizia?

Secondo quanto anticpato da Dagospia, e rilanciato dai siti di settore, Temptation Island 2021 inizierà il prossimo 30 giugno.

In tal caso, andrà in onda per tutto il mese di luglio, con il classico episodio speciale per vedere se dopo un mese le cose tra le coppie sono cambiate che potrebbe andare in onda la prima settimana d’agosto.

Tempation Island 2021, chi parteciperà?

Non si hanno ancora spoiler in tal senso, ma sembra che non ci saranno vip, a differenza dell’edizione andata in onda l’anno scorso tra il 2 luglio e il 30 luglio (l’edizione in questione – l’ottava – è anche quella che ha ottenuto lo share migliore nella s toria del programma: 23,53%).

Ricordiamo che in precedenza (nel 2018 e nel 2019) sono andate in onda due edizioni ad hoc per i VI, condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi (Alessia Marcuzzi ha anche condotto l’ultimissima edizione, andata in onda lo scorso autunno).

Temptation Island 2021, chi conduce?

Tornerà – dopo la succitata edizione autunnale dell’anno scorso – Filippo Bisciglia alla conduzione del programma: per lui si tratterebbe della ottava conduzione (dopo la prima del luglio 2014, è stato sempre lui a condurre Temptation Island, ad eccezione degli spin off VIP).

Temptation Island 2021, la location

Secondo quanto riportato, anche quest’anno la location del reality sarà l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, nella città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, dove Temptation Island si svolge dal 2015.

In precedenza due edizioni (la primissima del 2005 e la prima con Bisciglia alla guida nel 2014) erano state registrate presso altri due Resort (in provincia di Taranto e nel Golfo di Gaeta).

