Anna Oxa tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello? Il rumor

Anna Oxa potrebbe essere tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il suo è uno dei nomi che spunta dai rumor, accanto a quello di Gabriel Garko. Cosa sappiamo finora?

Anna Oxa al GF Vip: vero o falso?

A settembre 2021 ripartirà una nuova edizione del reality show Grande Fratello Vip e c’è da scommettere che per questa sesta edizione ci sarà da divertirsi. Basti pensare a due nomi che girano sul Web come prossimi concorrenti: Anna Oxa e Gabriel Garko.

La notizia del suo nome arriva da Santo Pirrotta, che conduce il suo programma Ogni Mattina su TV8 accanto ad Adriana Volpe. Il conduttore ha fatto il nome di Garko, ricordando come il suo coming out abbia fatto uno share pazzesco.

Altro nome importante che è “spuntato” dal cilindro di Pirrotta è quello di Anna Oxa. La cantante e diva è da tempo che non si fa vedere in tv. L’ultima volta è stata come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi.

Anna è una ventata di ascolti ogni volta che partecipa a qualche programma. Il suo carisma, la sua arte e la sua personalità la rendono molto amata dal pubblico.

Non stupisce, quindi, che Signorini la voglia come concorrente della prossima edizione… La conferma ufficiale, però, non arriverà certo ora, ma quando inizierà la prima puntata della prossima edizione del reality.

Da parte sua, la Oxa non ha scritto nulla sui suoi profili social per confermare o smentire la notizia. Che sia ancora in trattativa con Signorini per verificare la situazione?

