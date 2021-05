Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 17 al 21 maggio 2021: Franco in pericolo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 17 al 21 maggio 2021.

Nella puntata di lunedì 17 maggio 2021, Franco reagisce alla scongiurata intimidazione di Biagio ai danni di Angela. Michele si prepara all’inizio del nuovo corso di giornalismo on-line. Silvia continua a ricevere le galanti attenzioni di Giancarlo, il cliente del bar Vulcano. Raffaele capisce di aver involontariamente ferito Renato e corre ai ripari.

Nella puntata di martedì 18 maggio 2021, Franco ha un duro faccia a faccia con Pietro Abbate. Roberto cercherà di capire cosa si nasconde nell’oscuro passato di Pietro e perché sembra covare tanto rancore nei suoi confronti. La delusione patita da Michele sembra avere ripercussioni anche la sulla serenità della famiglia. Intanto, Silvia cerca conforto in una sua antica passione.

Nella puntata di mercoledì 19 maggio 2021, Alberto vorrebbe che Samuel lasciasse il seminterrato. Intanto, Samuel si accorge che Silvia non è indifferente alle attenzioni che Giancarlo gli sta riservando. Roberto capisce che lo scopo di Pietro è quello di rovinarlo, ma non sa che l’uomo è iuscito a contattare un vecchio nemico del Ferri.

Nella puntata di giovedì 20 maggio 2021, Samuel sta per lasciare il seminterrato, ma decide di provare il tutto e per tutto pur di conquistare Speranza. Vittorio, invece, cerca invece di farle l’opposto cercando di stare il più lontano possibile dalla ragazza. Filippo cerca di aiutare Roberto ad accordarsi per la vendita dei terreni, mentre Pietro trova finalmente un nuovo mezzo per la sua vendetta contro Ferri.

Nella puntata di venerdì 21 maggio 2021, Roberto sembra trovare un accordo con Pietro, sebbene non si fidi ancora di lui. iko, dopo aver ascoltato i consigli di Raffaele, prende una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Arresosi ormai a Speranza, Vittorio cerca a suo modo di salvare il salvabile.

Maria Rita Gagliardi

