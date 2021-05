Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro un anno dopo Temptation Island: stanno ancora assieme?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono stati protagonisti di Temptation Island. Durante il reality show, i due hanno vissuto alti e bassi, ma oggi la coppia appare affiatata, anche se ha vissuto un grande dolore. Ecco cosa è successo.

Nella puntata dello scorso 9 maggio 2021 di Domenica Live con Barbara D’Urso, la coppia ha raccontato la sua storia d’amore di diversi anni. L’anno scorso, a Temptation Island, i due erano riusciti a superare la prova della fiducia, ma erano nate voci su di loro che ne annunciavano la separazione.

Purtroppo, però, un grave dramma ha riunito la coppia. Infatti, Manila ha già due figli, nati dal suo precedente matrimonio con Francesco Cozza. Ora, Manila sperava di poter dare la stessa gioia a Lorenzo, dopo la loro riappacificazione.

Al terzo mese di gravidanza, però, Manila ha avuto un aborto spontaneo. I due si sono arresi al loro grande dolore, ma questo li ha uniti e li ha resi più forti.

Così aveva spiegato Manila su Twitter ai suoi followers, commentando la vicenda:

Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo il 2020 della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.

Manila Nazzaro