“Ciao Maestro”: la story di Prezioso per ricordare Franco Battiato, scomparso oggi

Grande lutto nel mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura.

A 76 anni è morto nella sua casa di Milo Franco Battiato, ritiratosi ufficialmente dalle scene nell’ottobre del 2019.

Per lui – nato a Jonia (l’attuale Giarre – Riposto, in provincia di Catania) nel 1945 – 30 album all’attivo, da Fetus nel 1972 (anno in cui uscirà anche Pollution) a Torneremo ancora del 2019.

Ma non solo: artista a tutto tondo, è stato regista di diversi film e regista dei propri video.

Verrà ricordato tra le altre cose per le tante citazioni di artisti altri (e di generazioni seguenti) e per i tanti remix.

Tra i tanti, impossibile non ricordare quello della hit del 1982 ‘Voglio vederti danzare’.

Riproposta ad inizio anni ’00 da Prezioso, in collaborazione con Marvin (che prestò la sua voce), fu una hit quanto e più l’originale.

Impossibile non ricordarla oggi.

Con Giorgio Prezioso che – venuto a conoscenza della dipartita dell’artista etneo – ha immediatamente postato una story per ricordarlo:

