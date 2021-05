Isola dei famosi, Awed avrebbe vinto la prova leader barando? Circola un filmato su Twitter

Awed ha vinto la prova leader battendo Isolde Kostner, ma stando ad un video pubblicato da alcuni utenti Twitter avrebbe barato: ecco cosa è accaduto

Nella puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2021, Awed ha vinto la prova leader battendo l’avversaria Isolde Kostner. Nella prova in questione i due naufraghi dovevano strisciare sulla sabbia per spostare una palla, colpendola il muso o con il capo. La difficoltà stava nel giungere a destinazione senza l’ausilio delle braccia, poiché venivano legate dietro la schiena. Lo youtuber Awed è giunto per primo a destinazione, superando la campionessa di sci.

Mentre Awed è stato proclamato leader, “il popolo” di Twitter ha notato qualche anomalia durante la prova. Di che si tratta? In un filmato che circola sul social, molti telespettatori hanno notato che lo youtuber avrebbe vinto barando, poiché si sarebbe aiutato con il braccio sinistro per strisciare più velocemente.

Non è una gara regolare perché Awed si porta il braccio sinistro davanti e proprio con la mano e il braccio si aiuta ad andare più velocemente … È possibile che nessuno del gruppo dell'isola abbia visto tutto ciò … Si doveva strisciare … Uhmmm #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/MYzRIOR5C4 — Alessia Gioia (@ale_gioiajmk) May 18, 2021

Buongiorno a Ilary e agli autori che lasciano credere che la vittoria di Awed non sia ASSOLUTAMENTE dovuta a Isolde che abbia perso di proposito e che lui si sia spinto e aiutato col braccio ??#isola pic.twitter.com/9w9HZjAExt — Azimut (@AzimutAdriana) May 18, 2021

C’è anche chi però sostiene che la produzione sarebbe stata a favore della vittoria di Awed, poiché la sua evidente perdita di perso è diventata preoccupante.

Ma veramente vi state lamentando perché hanno fatto la prova singola per far vincere il cibo ad Awed e ad altri no?

Se la produzione fa così è perché sono preoccupati anche loro evidentemente, nessun naufrago ha perso così tanto peso, placatevi #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/kVVPu9WwP0 — Lux (@Med93Lucille) May 17, 2021

Insomma, Awed ha davvero barato la prova o forse si tratta di un’ennesima polemica infondata destinata a spegnersi?

