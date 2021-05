Words and Music, in onda su RAI 5

Words and Music è uno spettacolo di Samuel Beckett pensato per due attori e ensemble. La versione proposta è quella andata in scena presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica in Roma.

La trama

Croak signorotto poetico, va spesso a trovare due dei suoi servitori, Parole (chiamato anche Joe) e Musica (chiamato, come già detto, anche Bob). Con loro si dedica alla scrittura di poemi musicali., anche se i due sono speso in disaccordo. Parole vorrebbe creare un poema sull’accidia anche se tende ad ignorare il volere di Musica. Alla fine, il poema verrà fuori talmente male che Croak deciderà di mollare la presa.

Cast

Nel cast vedremo Anthony Souter nei panni di Croack, Nicholas Hunt nei panni di Words. La regia teatrale è di Nicholas Hunt e Anthony Souter. Parco della Musica Contemporanea Ensemble (PMCE) diretto da Tonino Battista. Regia Daniele De Plano.

