Ecco chi è Caterina Bertone – età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Caterina Bertone è un’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Beatrice Conti ne Il Paradiso delle Signore.

L’attrice è nata nel 1982 a Sarzana, in provincia di La Spezia. Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Il suo primo amore è stato il teatro, ha frequentato la European School for the Art of the Actor, la Guildhall School of Music and Drama e la Scuola di recitazione del Centro Internazionale La Cometa, a Roma.

Ha recitato a teatro per la prima volta nel 2005, nello spettacolo Misura per Misura di Shakespeare. In televisione, prima di far parte del cast de Il paradiso delle Signore, l’abbiamo vista ne Il 13° Apostolo, Immaturi – la serie e Masantonio.

Caterina Bertone ha fatto il suo debutto anche al cinema nel 2009 recitando nel film Nine. Ha poi recitato in La Prima Pietra, I Segreti del mestiere e Per tutta la vita. L’abbiamo poi vista in vari cortometraggi come Inter nos, Talk, Psyche e Lucrezia Borgia.

Per quanto riguarda la vita privata non si sa nulla, non è noto se sia particolarmente riservata o se sia single.

Caterina Bertone sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 maggio 2021 su Rai Uno.

