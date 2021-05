Ecco chi è Shel Shapiro – età – carriera e vita privata del cantante e attore

Shel Shapiro è un noto cantante e attore, tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga carriera.

Il cantante è nato a Londra il 16 agosto 1943, manifestò la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un bambino. In Italia fece il suo debutto nel mondo della musica nel 1963 dopo aver fondato la band gli Shel Carson Combo, che diventò poi The Rokes. Il brano che li ha resi più celebri è ‘Ma che colpa abbiamo noi.’

La band si è sciolta nel 1970, Shel Shapiro iniziò quindi una carriera da solita. In quegli anni intraprese anche la carriera di attore. ‘Mi chiamo David Shel Shapiro‘ fu in suo album d’esordio. Il suo secondo disco come solista è uscito nel 1972, ‘Affittasi’

Nel corso della sua stimata carriera ha scritto brani per Mina, Patty Pravo, Mia Martini, Ornella Vanoni, Wess e Dori Ghezzi e altri ancora. Shel Shapiro ha anche recitato in vari film e serie come: Finalmente la felicità, Cha cha cha, Tutte le strade portano a Roma, Ti presento Sofia, Nebbia in Valpadana, Capri 3, Il restauratore 2 e molti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata nel 1969 convolò a nozze con Maria Lina Carreri, dal loro amore è nata la figlia Malindi. La modella si tolse la vita nel 1992. Il cantante e attore dopo qualche anno sposò Cristina Rivetti con la quale ha avuto i gemelli Ginevra e Pietro, i due divorziarono nel 1997.

Shel Shapiro sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 19 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

