Cotto e Mangiato ricetta del 20 maggio 2021: parmigiana di melanzane light

Parmigiana di melanzane light a Cotto e Mangiato. Ecco la ricetta

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

Melanzane

Pomodori

Mozzarella

Parmigiano

Cipolla

Procedimento

Tagliare le melanzane a fette e grigliate. Intanto lessare i pomodori e quando saranno pronti tagliare a tocchetti e preparare il sugo con olio e cipolla. Quando sarà pronto il sugo mixa tutto e poi filtra. In una pirofila fare uno strato di sugo, uno di melanzane, uno di mozzarella e uno di parmigiano. Continua così finché non finiscono gli ingredienti poi cuoci in forno 180 gradi 10-15 minuti.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui