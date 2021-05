Si sveglia in casa dopo una sbornia e trova un cane nel letto

Succede anche questo. Una giovane donna, Mia Flynn, torna a casa dopo una sbornia e si mette a letto… Verso le 2 del mattino, quello che le sembra un lupo le si para davanti… Ma era solo un cane husky!

Lo scorso 16 maggio, la ragazza era tornata a casa e si era messa al letto. Quando si è risvegliata, è rimasta pietrificata e non riusciva a muoversi, perché non era un cane che lei conosceva e pensava che gli occhi che la fissavano fossero quelli di un lupo.

Così, decide di fare un video, dove racconta di essere spaventata, per poi scoprire che si trattava solo di un Husky. Da dov’era uscito questo cane? Il cane aveva deciso di seguirla, quando l’ha vista in preda alla sbornia per strada.

Poi, era stata accanto a lei finché non si era risvegliata. L’amico a quattro zampe si chiama Toby e la madre di Mia è rimasta di sasso quando l’ha visto.

Ancora non voglio un cane. È stato divertente finché è durato, immagino. Sembra un lupo, ma era un cane adorabile per essere onesti. Mia Flynn

Infatti, il cane era stato abbandonato e cercava solo una casa. Quando ha visto la ragazza in difficoltà, l’ha prima seguita fino alla cucina, e poi in camera da letto. Per la sbornia, la 28enne non si era accorta di nulla.

Alla fine, la ragazza ha condiviso delle foto su Snapchat e su Facebook per ritrovare i padroni di Toby, visto che non poteva tenerlo. Ora l’amico a quattro zampe ha trovato una nuova casa.

Leggi anche => La famiglia reale risponde alle dichiarazioni choc di Harry e Meghan Markle: il comunicato

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui