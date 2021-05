Eurovision 2021, favoriti i Maneskin: il brano Zitti e buoni è il brano più ascoltato al mondo

Il brano dei Maneskin presentato all’Eurovision 2021 è quello più ascoltato in Italia e a livello mondiale: ecco i dati di Spotify

Questa sera su Rai 4 andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. Oltre che in tv, l’evento sarà seguito dal vivo da 3500 persone nella giornata finale di sabato 22 maggio 2021. I dati Spotify dimostrano, come questa edizione sia molto attesa, con gli appassionati di musica che stanno ascoltando i brani in gara quest’anno tramite la playlist ufficiale dell’Eurovision 2021.

In testa alle classifiche, ci sono i Maneskin, che rappresentano l’Italia con la loro Zitti e buoni, canzone trionfatrice del Festival di Sanremo 2021. Il brano infatti è stato quello più ascoltato sia nel nostro paese che a livello mondiale, tra le canzoni in gara da marzo 2021 a maggio 2021. Secondo Spotify, il brano della rock band romana ha avuto particolarmente successo in Austria, Ungheria e negli Emirati Arabi Uniti.

La top ten dei brani Eurovision 2021 più ascoltati in Italia

1. Italia – ZITTI E BUONI by Måneskin

2. Islanda – 10 Years by Daði Freyr

3. Finlandia – Dark Side by Blind Channel

4. Cipro – El Diablo by Elena Tsagrinou

5. San Marino – Adrenalina by Flo Rida, Senhit

6. Romania – Amnesia by Roxen

7. Francia – Voilà by Barbara Pravi

8. Svizzera – Tout l’univers by Gjon’s Tears

9. Malta – Je Me Casse by Destiny

10. Lituania – Discoteque by THE ROOP

La top ten dei brani Eurovision 2021 più ascoltati a livello mondiale

1. Italia – ZITTI E BUONI by Måneskin

2. Svezia – Voices by Tusse

3. Finlandia – Dark Side by Blind Channel

4. Norvegia – Fallen Angel by TIX

5. Francia – Voilà by Barbara Pravi

6. Cipro – El Diablo by Elena Tsagrinou

7. Danimarca – Øve Os På Hinanden by Fyr Og Flamme

8. Svizzera – Tout l’univers by Gjon’s Tears

9. Islanda – 10 Years by Daði Freyr

10. Olanda – Birth Of A New Age by Jeangu Macrooy

Insomma, segno che i Maneskin potrebbero davvero far trionfare l’Italia all’Eurovision Song Contest dopo 31 anni? Chissà.

