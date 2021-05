Trilogy in Two, opera in onda su RAI 5

Trilogy in Two: unopera una garanzia. RAI 5 propone questa edizione e teatrale che ha come tematica principale la bellezza. Il libretto si divide in due atti e la trama è tutta incentrata su tre figure. Ce Faust, emblema dell’egoismo e dell’invenzione. Florence Nightingale, è tipico esempio di solidarietà, Venezia, sintesi di acqua e mosaici, rappresenta invece il contraltare di nuovi razzismi.

Nel cast troviamo Helga Davis e lo Schallfeld Ensemble, realtà internazionale di musica contemporanea con sede a Graz. A dirigere le scene Fabrizio De Sanctis, con le luci di Davide Riccardi, e la fonica di Lorenzo Pattellani. Una Co-produzione: Teatro Nazionale di Genova e Fondazione I Teatri / Festival Aperto, Reggio Emilia con Schallfeld Ensemble.

