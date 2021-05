Pomeriggio 5, Guenda Goria parla della sua storia con Mirko: “Papà mi vede serena, mia mamma non si esprime”

L’ex gieffina Guenda Goria, ospite a Pomeriggio 5, ha raccontato la sua storia d’amore con il nuovo fidanzato Mirko Gancitano

Nella puntata di giovedì 20 maggio 2021 di Pomeriggio 5, Guenda Goria ha raccontato la sua storia d’amore con il nuovo fidanzato Mirko Gancitano. I due si sono conosciuti a Sharm el Sheikh, in Egitto ed è stato subito colpo di fulmine.

“Ci siamo conosciuti e abbiamo parlato in amicizia. Non ci siamo innamorati subito però” ha raccontato Mirko. “Mi sono avvicinata, ho sentito qualcosa e c’è stato un bacio. Ho sentito delle emozioni che non provavo da tanto tempo e da lì siamo sempre insieme”, ha dichiarato Guenda felicissima e innamorata. A quel punto, Barbara D’Urso ha chiesto all’ex gieffina qual è stato il giudizio di papà Amedeo Goria e di mamma Maria Teresa Ruta. “In realtà, non lo conoscono e quindi mi piacerebbe presentarglielo al più presto. Papà è contento perché mi vede più serena e mamma non si esprime“, ha replicato la Goria. Dopodiché, la padrona di casa ha dichiarato ironizzando: “Non è buono che non si esprime”. Guenda ha poi risposto che sua mamma dovrebbe essere serena, poiché ha finalmente trovato un suo coetaneo.

Infine, è intervenuta l’ex gieffina Roberta Beta che ha augurato alla coppia il meglio: “Volevo condividere la gioia di Guenda, perché è una ragazza molto seria. Questo colpo di fulmine dovrebbe far sperare tutte le donne single che ci sono e che ci stanno ascoltando”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui