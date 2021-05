Ecco chi è Gabriele Corsi – età – carriera e vita privata dell’attore, comico e conduttore

Gabriele Corsi è un attore, comico, conduttore televisivo e radiofonico, è uno dei componenti del Trio Medusa.

L’attore è nato il 29 Luglio 1971 a Roma, sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per la recitazione e la comicità. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico iniziò a frequentare l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, lo cacciarono però dopo pochi mesi per aver occupato un aula per protestare contro la guerra in Iraq.

Gabriele Corsi conseguì la Si laurea in Scienze Politiche a La Sapienza e continuò a studiare recitazione al Susan Stranberg’s Actor’s Studio. Iniziò poi a collaborare con La Libera Associazione degli Attori e l’Associazione Nazionale Vittime delle Stragi.

In passato ha recitato per tre stagione nella nota fiction Carabinieri. Entrò poi a far parte del Trio Medusa con cui partecipò a Quelli che…il Calcio e Le Iene. Iniziò poi a lavorare a Radio Deejay, dal 2012 al 2015 ha tenuto un blog per Il Fatto Quotidiano. L’anno successivo ha condotto Take me out – Esci con me su Real Time e approda a Cartabianca nei panni di comico. L’anno dopo conduce Piccoli Giganti su Real Time.

Nel 2018 Gabriele Corsi ha condotto Boss in Incognito e Reazione a catena – L’intesa vincente. Ha anche condotto B come Sabato su Rai Due. Il conduttore è stato al timone di Deal With It – Stai al gioco su Discovery Canale 9.

Durante il lockdown nel programma Amore in Quarantena ha raccontato la vita di coppia e ha condotto la terza stagione di Apri e Vinci insieme a Costantino della Gherardesca. Attualmente conduce insieme a Cristiano Malgioglio su Rai Uno la serata dedicata all’Eurovision Song Contest.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è sposato con la giornalista Laura Pertici. Dal loro amore sono nati due figli, Margherita e Leonardo.

Gabriele Corsi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 21 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

