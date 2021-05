Ecco chi è Sergio Cammariere – età – carriera e vita privata del cantautore

Sergio Cammariere è un noto cantautore, tanti i successi conquistati nel corso della sua stimata carriera.

Il cantautore è nato il 15 novembre 1960 a Crotone, sin da bambino manifestò la sua grande passione per la musica. All’età di 8 anni iniziò a far parte del coro parrocchiale, arrivò ad esibirsi al Teatro Apollo di Crotone. Iniziò poi ha suonare il pianoforte, quando aveva 12 anni, dimostrò subito di avere un grande talento.

Dopo aver conseguito il diploma Sergio Cammariere si trasferì a Firenze dove iniziò a studiare Giurisprudenza. Il cantautore non finì però gli studi per dedicarsi completamente alla sua vera passione, la musica. All’inzio lavorava come cameriere mentre si esibiva in vari locali della città.

Il noto cantautore si trasferì a Roma negli anni Ottanta, dove ha composto diverse colonne sonore per vari film, tra questi Quando eravamo repressi e Teste rasate. A renderlo soprattutto famoso fu la vittoria del Premio Tecno nel 1997. Sei anni dopo partecipò al Festival di Sanremo con il brano Tutto quello che un uomo.

Sergio Cammariere tornò ad esibirsi sul famoso palco dell’Ariston nel 2008 con il brano L’amore non si spiega. L’abbiamo visto di nuovo a Sanremo nel 2018 nei panni di ospite per duettare con la cantante Nina Zilli.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, il cantautore è sempre stato molto riservato, preferisce tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Più volte è stato avvistato insieme ad una donna che sembra essere la sua compagna, ma non ha mai ufficializzato la loro relazione.

Sergio Cammariere sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 21 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

