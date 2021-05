Damiano dei Maneskin accusato di fare uso di sostanze stupefacenti all’Eurovision 2021: la sua risposta

Il frontman dei Maneskin ha replicato a quelli che lo accusano di aver utilizzato della cocaina durante la diretta della finale dell’Eurovision 2021

Dopo la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, è scoppiata una grande polemica che ha coinvolto Damiano David dei Maneskin. Che cosa è accaduto? Dopo la proclamazione della vittoria, migliaia di account di Twitter stranieri hanno accusato il cantante di aver fatto uso di sostanze stupefacenti in diretta tv davanti a milioni di telespettatori.

Nel corso della conferenza stampa, qualche giornalista ha chiesto a Damiano cosa ne pensasse delle pesanti accuse sui social nei suoi confronti, tra cui quella di aver assunto cocaina. “Thomas ha rotto un bicchiere, io non uso la droga ragazzi. Davvero, non diciamo questo, non ditelo, sul serio. No che non si trattava di coca” ha replicato il cantante della band in modo schietto.

In merito al video che sta girando

Damiano in conferenza ha detto che Thomas ha rotto un bicchiere e non si droga.#eurovision #ESCita pic.twitter.com/gbEXyUeHFp — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) May 22, 2021

I Maneskin inoltre sono tornati sul loro account Instagram a smentire ancora una volta le accuse: “Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano, sul fatto che abbia usato delle droghe. Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la coca. A questo punto siamo pronti a un test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per fare la nostra musica e siamo così contenti della nostra vittoria all’Eurovision Song Contest. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato. Il rock’n Roll non morirà mai. Vi amiamo“.

Le accuse degli account stranieri di Twitter

Diversi account stranieri hanno pubblicato un filmato in cui Damiano abbassa la testa sotto il tavolo, nascondendo il suo volto tra le bottiglie. Gesto che ha scatenato tante polemiche, poiché stando ai tweet di utenti stranieri sarebbe riconducibile ad una persona che assume cocaina: “A me sembra che lui stia sniffando qualcosa. Se è così serve la squalifica”.

Le accuse (smentite) sono del tutto infondate, poiché si nota bene che il cantante stava esultando soddisfatto stringendo i pugni sul tavolo.

