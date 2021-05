I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021: le loro prime parole dopo la vittoria

I Maneskin hanno vinto l’Eurovision 2021 con Zitti e Buoni, battendo la Francia: ecco quali sono state le loro prime parole

Si è appena conclusa la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, festival più importante d’Europa tenutosi all’Arena Ahoy Arena di Rotterdam. A vincere, sono stati i Maneskin con Zitti e buoni, brano cantato in italiano, che si è piazzato nella classifica tra quelli più ascoltati su Spotify sia in Italia che nel mondo.

“Grazie mille a tutti, siamo molto grati – queste sono state le prime parole di Damiano David, frontman della band vincitrice- Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento”.

Al secondo posto, si è posizionata la Francia e poi la Svizzera.

I Maneskin inoltre sono i terzi artisti italiani a vincere l’Eurovision Song Contest dopo 31 anni. Nel 1990 infatti vinse Toto Cutugno con Insieme e nel 1964 Gigliola Cinquetti con Non ho l’età.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui