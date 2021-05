Oroscopo di Paolo Fox dal 24 al 30 maggio: previsioni della settimana

IL mese sta per finire, ma cosa stanper accadere ad ognuno dei segni zodiacali? Scopriamolo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Per gli Ariete, Sole, Venere e Mercurio ti sorridono e ti danno serenità in amore. Yi senti pronto a metterti in gioco, o a chiarire cose in sospeso. Ti aspettano giorni interessanti, in cui saranno favoriti i nuovi incontri.

Nel lavoro, c’è chi ha avuto un riscatto e chi, invece, ora ha cambiato strada e si sente felice. Qualunque sia la tua posizione agisci con calma e determinazione!

Toro

Per i Toro aria di sentimenti: ritorno di fiamma o nuove emozioni all’orizzonte. Se in passato hai dovuto superare dei tradimenti, questo giustifica il tuo essere diffidente. Ma chi vuole lasciarsi andare ora può rimettersi in gioco. Non è il momento di arretrare.

Nel lavoro, pur non essendo periodo di grandezze, appeofitta dei momenti giusti, Occhio solo alla Luna opposta e alla giornate di lunedì e martedì. Molti problemi da risolvere sono legati ai soldi!

Gemelli

Periodo topper i Gemelli. Venere si trova nel tuo sehno, migliora i rapporti di coppia e favorisce la nascita di storie. Ora che il tempo un po’ lo permettel cerca di uscire, di non chiuderti in casa e di lasciarti andare, sii più disponibile.

Nel lavoro questo è il periodo della creatività. Occhio, però, agli investimenti perché i soldi non sono tantissimi. Meglio essere cauti con le spese!

Cancro

Ottimo il momento anche per i Cancro. Venere sta per entrare nel tuo segno e ti fara veni voglia d’amore. C’è anche un’altra nota positiva perché potrai contare su Giove, che sarà favorevole per i nati di fine giugno.

Nel lavoro c’è un po’ di stress a causa di Marte che è in transito nel tuo segno. Forse arriverà un accordo per l’autunno.

Leone

I Leone sono alla ricerca dell’amore e sperano di fare cojnscenza con persone da cui si sentono attrati.

Nel lavoro cerca di non sforare la tasca, dal momento che hai Saturno in opposizione. Giove, però, ti permetterà di recuperare del denaro o ti darà la possibilità di mettere in piedi un’intesa. Basta avere pazienza

Vergine

Non è un buon periodo per i nati sotto il segno della Vergine. L’amore non va come vorresti, non solo pef la troppa diffidenza ma perche pensi solo al lavoro, ai problemi. Questo non ti permette di dedicare del tempo ai sentimenti.

Nel lavoro, ci sono ritardi se devi firmare o concludere un accordo. Cerca di essere più tollerante e di capire la situazione!

Bilancia

Molti i sorrisi per la Bilancia. Hai voglia di una storia, qualcosa che ti faccia vivere emozioni importanti. Per quanto tu abbia sempre attrazione verso persone forti, non riesci al contempo a rinunciare alla tua personalità.

Circa il lavoro, è il momento di rendere concreti dei progetti. Qualcosa si sta muovendo, anche se bisogna aggiornarsi e magari cambiare ruolo.

Scorpione

Periodo “ni” per gli Scorpione, attualmente apatici in amore.

All’orizzonte tuttavia qualcosa sta per cambiare: Venere da giugno ti darà modo di vivere dei bei sentimenti.

Nel lavoro, sei in attesa di risposte ma qualcosa inzia a muoversi. Non puoi pretendere di fare tutto: occhio alle spese e cerca di valutare con calma ogni cambiamento!

Sagettario

Brutto momento per i Sagittario che stanni avendo problemi jn amore. Hai fatto delle promesse infatti che non ti senti più di mantenere. Diciamo che stai solo attraversando un momento di riflessione

Nel lavoro sei in attesa di una risposta, che ancora deve arrivare. I lavoratori autonomi hanno visogno di pensare bene a quello che fanno prima di agire.

Capricorno

Non male per i Capricorno, che tuttavia dovrebbero imparare a riflettere prima di agire. È giusto voler essere sicuri, ma troppa cautela rischia di farti sbagliare. Cerca di vivere tutto così come viene.

Meglio nel lavoro dovd hai Giove in buon aspetto che ti permette di non buttare tutto all’aria. Cerca di scendere a dei compromessi, anche se tu sei una persona molto determinata!

Acquario

Ottimo momento per gli Acquario, mossi da un desiderio di amore. In questi giorni potresti ricevere delle sorprese da chi hai accanto.mQuesto per molti è un periodo di scoperte, di trasgressioni.

Per il lavoro, ti piacerebbe cambiare aria, anche se questo potrebbw portare dei rischi. Potresti anche rinunciare a una collaborazione o rivedere degli accordi.

Pesci

In questa settimana c’è un tentennamento dei Pesci. In amore senti delle mancAnze, reduce forse da periodi poco piacevoli.

Sei alla ricerca di belle emozioni, di “ritrovarle” in qualcun altro. Ma devi capire che non siamo tutti uguali.

Nel lavoro, hai un calo di attenzione che potrebbe far andare tutto all’aria. Chi è dipendente fa finta di nulla, mentre gli autonomi devono evitare passi affrettati!

