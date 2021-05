Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 24 al 28 maggio 2021: Marina torna a Napoli per aiutare Roberto

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 24 al 28 maggio 2021.

Nella puntata di lunedì 24 maggio 2021, mentre Roberto cerca di incassare il colpo e risollevarsi, Pietro è pronto a sferrare un nuovo attacco contro di lui tramite Alberto. Vittorio vuole partire per Madrid e raggiungere Alex, deciso ad allontanare Speranza. La ragazza, intanto, si rende conto che la sua presenza sta alterando tutti gli equilibri in casa Del Bue e decide lasciare Palazzo Palladini e tornare al suo paese.

Nella puntata di martedì 25 maggio 2021, Roberto, messo ormai alle strette da Alberto e Pietro, non riesce a trovare vie d’uscita e sembra ormai costretto ad accettare la sconfitta, ma qualcuno sta tornando a Napoli per aiutarlo.

Nella puntata di mercoledì 26 maggio 2021, Marina torna a Napoli per aiutare Roberto, mentre Lara sembra decisa a fare il doppio gioco. A differenza di Roberto, Marina non si lascia scoraggiare dalla situazione e decide di affrontare Pietro. Silvia è decisa a salvare il rapporto con Michele, nonostante non disdegni le attenzioni di Giancarlo.

Nella puntata di giovedì 27 maggio 2021, mentre Pietro procede con il suo piano di vendetta cercando di portare dalla sua parte più alleati possibili, Marina e Roberto lavorano a un piano per salvare i Cantieri. Alberto cerca, invano, di riavvicinarsi a Clara. Sommerso dai problemi lavorativi, Renato chiede aiuto a Raffaele.

Nella puntata di venerdì 28 maggio 2021, grazie alla presenza di Marina, Roberto si riprende e si immerge a capofitto nel lavoro. Lara, però, si sente messa da parte. Vittorio sta per partire per la Spagna, ma una telefonata inaspettata agita Patrizio. Renato si rende conto che il regalo desiderato da Jimmy potrebbe rivelarsi molto più utile di quel che pensa.

Maria Rita Gagliardi

