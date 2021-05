Chi è Chloe Facchini, la chef transgender de la Prova del Cuoco?

Ecco chi è Chloe Facchini, la chef transgender nota al pubblico grazie a la Prova del Cuoco

Chloe Facchini è una chef nota per essere stata più volte ospite di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco. L’abbiamo vista anche su Sky Uno e Alice TV.

La chef è nata a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, come Riccardo Facchini. Nelle scorse settimane si è mostrata sui social per la prima volta dopo un percorso di transizione durato quasi due anni e mezzo che le ha permesso di diventare Chloe.

Sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la cucina, a trasmettergliela è stata la nonna. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto alberghiero si è laureata in lingue e letterature straniere.

Chloe Facchini ha lavorato in molti ristoranti di Bologna. Si è poi trasferita in Francia dove ha fatto uno stage nella cucina del famoso chef stellato Anthony Genovese. Oggi gestisce un ristorante a Bologna e tiene dei corsi di cucina.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la nota chef è sempre stata molto riservata. Sappiamo però che è impegnata sentimentalmente. Lo ha rivelato lei stessa nelle scorse settimane tramite un post in cui ha mostrato il suo attuale aspetto e ha fatto coming out.

Tra le varie cose nella didascalia del post ha scritto: “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro.”

Chloe Facchini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

